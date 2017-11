Ve Španělsku zavádějí video! K dispozici bude už koncem listopadu

Videorozhodčí juniorského derby mezi Spartou a Slavií Roman Hrubeš vysvětluje novinářům, jak fungovala novinka zaváděná do českého fotbalu • Jaroslav Legner / Sport

Rozhodčí ve španělské fotbalové lize se budou moci od příští sezony spolehnout na pomoc videa. Podporu technologií budou moci využít při posuzování brankových situací, rozhodování o pokutových kopech a červených kartách. Oznámil to šéf komise rozhodčích španělského fotbalového svazu Rafael Sánchez.

Videorozhodčí se momentálně aktivně testuje v německé bundeslize a v první italské lize. Než bude plošně nasazen i v nejvyšší španělské soutěži, bude ve vybraných zápasech ve zkušebním provozu. K dispozici bude poprvé koncem listopadu při pohárovém zápasu Atlética Madrid s Elche.

O zavedení videa se uvažuje i v české lize. První zkouška v ostrém online režimu by měla proběhnout ještě letos, technologie by měla být nasazena do jednoho vybraného utkání z posledních tří kol podzimní části nejvyšší soutěže.

