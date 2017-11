Řešení krize Realu? Nadějný brankář a útočná esa za deset miliard

Na pozici gólmana si měl Pérez vyhlédnout Kepa Arrizabalaga. Ve třiadvaceti letech si vybojoval post jedničky v Athletiku Bilbao, na letošním EURO do 21 let dokráčel se španělskou reprezentací až do finále a platí za jednoho z nejžádanějších talentovaných brankářů v Evropě.

Obranu Bílého baletu by mohla vyztužit defenzivní jistota hvězdného PSG. Třiadvacetiletý Brazilec tvoří v Paříži stálou stoperskou dvojici s krajanem Thiagem Silvou a ve Francii spolu již třikrát oslavili mistrovský titul. O služby Marquinhose však v létě projevovaly zájem i další velkokluby v čele s Manchesterem United, Chelsea a Barcelonou. Jeho případný transfer by mohl vyjít až na 80 milionů eur (2,3 mld. korun).

3. Dele Alli

Nejlepší mladý hráč do 21 let na světě podle časopisu FourFourTwo. Dvojnásobný držitel ocenění nejlepšího fotbalisty do 23 let v Premier league. Zároveň jeden z hlavních strůjců současného vzestupu Tottenhamu. Tak zní vizitka jedenadvacetiletého ofenzivního záložníka Dele Alliho, o kterého Real rovněž projevuje zájem.

V minulé sezoně zaznamenal Alli během 37 ligových zápasů 18 gólů a 7 asistencí. V současném ročníku skvělé výkony jen potvrzuje. Ve 13 duelech napříč všemi soutěžemi nasázel pět branek a další tři připravil. Přestupová částka za jedenadvacetiletého šikulu? Vlastník Spurs Daniel Levy si svého klenotu údajně cení až na 112 milionů eur (2,9 mld. korun).