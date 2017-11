Baleův skvělý návrat: Kiks gólmana odčinil náramnou šajtlí i patičkou

Velšský útočník si za Real Madrid zahrál poprvé od konce září. Tehdy si v duelu s Dortmundem poranil lýtkový sval a ještě než se stihl naplno uzdravit, natáhl si zadní stehenní sval. K úternímu pohárovému souboji se do nominace vrátil spolu s gólmanem Keylorem Navasem, který byl na marodce rovněž kvůli zranění svalového charakteru.

Do utkání naopak nezasáhly největší hvězdy madridského velkoklubu v čele s Cristianem Ronaldem. Trenér Zinédine Zidane vyslal na hřiště proti třetiligovému soupeři jedenáctku plnou nadějných mladíků.

Ačkoliv uzdravený Navas v základní sestavě nechyběl, návrat mezi tři tyče mu pořádně zhořkl. Ve 25. minutě totiž předvedl obrovský kiks, když si za svá záda ostudně srazil střelu záložníka Luise Milla zpoza pokutového území, která mířila doprostřed branky. Fotbalisté Realu Madrid tak museli do šaten za ostudného stavu 0:1 proti třetiligovému soupeři.

Po poločase mohlo být z pohledu španělského velkoklubu ještě hůř. Po jedné ze standardek se totiž prodral k hlavičce obránce Daniel Diaz a orazítkoval tyč Navasovy branky. Následně však přišly Baleovy náramné momenty.

Na začátku 61. minuty jej kouč Zidane vyslal na hřiště a o pouhých 48 vteřin později mu Velšan vloženou důvěru bohatě splatil. Hned při prvním kontaktu s míčem totiž šajtlí nádherně zakroutil balon přímo na hlavu teprve dvacetiletého útočníka Borja Mayorala. Ten díky odrazu od břevna vyrovnal.

Gareth Bale’s BEAUTIFUL assist yesterday, only a few seconds after being sent out on the pitch from subs👏🏼@GarethBale11 Welcome back . We missed you pic.twitter.com/cPIlLS3YaC