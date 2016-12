Neymar otevřeně: O problémech v Barceloně i o tom, koho by bral z Realu

Koho by z Realu Madrid bral v Barceloně? Hvězdný Brazilec Neymar se rozpovídal v rozhovoru pro televizi CNN a prozradil, že i v týmu největšího rivala má kamaráda. Míčový kouzelník ze Santosu také prozradil, čím ho dostal Lionel Messi. „Strašně ho obdivuji,“ řekl na adresu spoluhráče.

REKLAMA

O tom, koho z Realu by vítal v Barce

„Kdo z Realu by měl hrát se mnou v Barceloně?. Mojí volbou by byl Marcelo, protože je to můj kamarád. Cristiano Ronaldo? Ne, beru Marcela (smích).“

O Messim

„Když jsem v Barceloně začínal, nebyly to nejlepší okamžiky mé kariéry. A Messi byl člověk, který mi strašně pomohl. Všiml si, že jsem byl smutný, s hlavou skloněnou, že jsem se necítil dobře. Přišel za mnou a řekl: 'Odpočiň si, buď šťastný a hraj tak, jak umíš.' Je to člověk, kterého hrozně obdivuji. Věci, které mi řekl, mi strašně pomohly.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sevilla - Barcelona: Gól! Lionel Messi vyrovnal po Neymarově nahrávce na 1:1 • VIDEO La Liga

O triu Messi, Neymar, Suárez

„Symbolizujeme přátelství. Máme k sobě navzájem úctu bez ohledu na skutečnost, že jsme hvězdní hráči. Je to těžké, aby se to stalo, jsme tři Jihoameričené (úsměv). Ale změnili jsme tento pohled na naše nátury. Neřekl bych, že jsme nejlepší trio ve světovém fotbalu, protože nerad říkám, že jsem lepší než ostatní. Chceme vyhrát každý zápas, každou trofej. Tvoříme historii a doufám, že tak budeme činit ještě hodně let.“

O triu Benzema, Bale a Ronaldo

„Jsou to hvězdní fotbalisté. Také tvoří fotbalovou historii. Respektuji je. Cristiana Ronalda, protože vyhrál 3 Zlaté míče (nedávno získal čtvrtý). Balea, protože má vynikající sezonu a Benzemu za to, že je to světový útočník.“

O budoucnosti

„Za hodně v mém životě děkuji bohu. Nic bych neměl. Každá moje chyba mě udělala lepším mužem, lepším člověkem i lepším sportovcem. Chci být nejlepší hráč na světě.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Real Sociedad - Barcelona: Vyrovnáno! Neymar s Messim předvedli první povedenou akci a hned je z toho gól • VIDEO La Liga