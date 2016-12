SESTŘIHY: Barcelona se bavila, v derby zničila Espanyol 4:1! Atlético vydřelo výhru

Takhle vypadá fotbalová zábava! Barcelona na domácí půdě zničila v derby Espanyol 4:1 a bylo se na co dívat. Hlavně Lionel Messi a Andrés Iniesta předváděli neskutečná kouzla, Luis Suárez zase vstřelil dva góly. Barcelona je tak druhý tři body za Realem, který si musel zápas ve Valencii odložit. Třetí je Sevilla, jenž na domácí půdě zničila Málagu. Zabralo i Atlético, které porazilo Las Palmas 1:0.

Barcelona - Espanyol 4:1

Branky: 18. a 67. Suárez, 68. Alba, 90. Messi - 79. D. López

Fotbalisté Barcelony porazili v 16. kole španělské ligy v městském derby Espaňol 4:1. Na vedoucí Real ztrácejí z druhého místa tři body, "Bílý balet" má ale zápas k dobru. Barcelona prodloužila sérii bez porážky na devět zápasů, po stejném počtu utkání naopak skončila neporazitelnost Espaňolu.

Atlético Madrid – Las Palmas 1:0

Branka: 59. Níguez.

Atlético Madrid má v poslední době do pohody daleko a vidět to bylo i v duelu proti Las Palmas, stejně ale získalo tři body po vítězství 1:0. Zápas rozhodl po necelé hodině hry Niguez ranou z třiadvaceti metrů, kdy parádně obstřelil gólmana. Hráči Las Palmas měli sice v držení míč skoro sedmdesát procent hrací doby, ale protože nedokázali vstřelit branku, nebylo jim to nic platné.

Gijón - Villarreal 1:3

Branky: 89. Carmona - 12. Dos Santos, 19. Sansone, 74. Pato.

Hosté rozhodli už v první dvacetiminutovce, Dos Santos dostal míč na pravou stranu pokutového území a pumelicí nedal gólmanovi Gijonu šanci. Za chvíli pak usměrnil Sansone míč do prázdné branky a hosté vedli o dvě branky.

Po přestávce se Sansone proměnil v nahrávače. Naběhl si za obranu a předložil ideální přihrávku Patovi, který zvýšil na 3:0 pro Villarreal. Gijón pak už jen korigoval na konečných 1:3, když se trefil Carmona.

FC Sevilla - Málaga 4:1

Branky: 25. a 28. Vietto, 34. Ben Yedder, 36. Vitolo - 64. S. Ramírez

Na druhé místo neúplné tabulky poskočila Sevilla, která doma přehrála 4:1 Málagu. Všechny čtyři góly dala v úvodních 36 minutách, dvě branky a asistenci si připsal Luciano Vietto. V 61. minutě přišli domácí o vyloučeného Ramiho, ale Málaze to stačilo jen na čestný úspěch.

Bilbao - Vigo 2:1

Branky: 82. Aduriz z pen., 90.+3 San José - 54. Aspas

Granada - San Sebastian 0:2

Branky: 56. Orgilles, 69. Juanmi

Alavés - Betis Sevilla 1:0

Branka: 58. Deyverson

Leganés - Eibar 1:1

Branky: 23. Guerrero - 76. Bebé

La Coruňa - Pamplona 2:0

Branky: 7. Andone, 42. Babel