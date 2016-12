Známý expert překvapil: Real zkusí získat Messiho! Má poslední šanci

Byla by to největší pecka v současném fotbale. A možná i v jeho historii. Lionel Messi, symbol Barcelony a miláček fanoušků, do Realu Madrid? To by se fotbalový svět zbláznil! Podle experta na španělský fotbal Grahama Huntera, který La Ligu sleduje a analyzuje už mnoho let, ale právě teď nastala chvíle, kdy se ambiciózní šéf Realu Florentino Pérez pokusí Messiho získat. Je totiž v situaci „teď, nebo nikdy“.