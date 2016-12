SUPERtalenti z Realu: Ödegaarda chce Ajax, Vallejo může nahradit Pepeho

Jednomu je 18, druhému 19. Přesto s nimi počítá Real Madrid. Talentovaný Nor Martin Ödegaard už se vedle Cristiana Ronalda a spol. slušně předvedl a v zimě půjde sbírat zkušenosti na hostování. Tam už válí obránce Jesús Vallejo, který by se na konci sezony měl do Realu vrátit a trenér Zinedine Zidane s ním má velké plány.

REKLAMA

Martin Ödegaard je v Realu Madrid už od roku 2015, zatím ale hraje pouze v třetiligové rezervě. Stačil nicméně už debutovat v La Lize a naposledy zaujal během pohárového utkání proti Leonesu, kde předvedl několik parádních akcí.

Není tajemstvím, že Real nyní hledá pro Ödegaarda ideální klub na půlroční hostování. Mladý Nor totiž potřebuje udělat krok výš, třetí španělská liga je mu malá. Zdálo se, že zamíří do francouzského Rennes, ale to nejspíš padlo.

Aktuálně je o Ödegaarda značný zájem v Nizozemsku, kde jsou prací s mladými hráči pověstní. O norského záložníka se zajímá dokonce slavný Ajax Amsterdam, kde občas nastupuje i český mladík Václav Černý, a také Heerenveen.

To Jesús Vallejo je jiný případ. Real ho z Mallorcy koupil v létě 2015, ale dres „bílého baletu“ si ještě nevyzkoušel. Ovšem hostování mu jde náramně. První rok ho sice v Mallorce zabrzdilo zranění, ale nyní ve Frankfurtu válí.

Vallejo začal bundesligovou sezonu na lavičce, ale od druhého kola už ani jednou nechyběl v základní sestavě. A i díky němu má Eintracht Frankfurt po Bayernu Mnichov nejlepší obranu v lize. Za 16 zápasů dostal jen 12 gólů.

Proto se začalo spekulovat o tom, že by si mohl Real Valleja stáhnout z hostování dřív. To ovšem madridský klub odmítl, kapitán španělské reprezentace do 21 let ve Frankfurtu zůstane do konce sezony. Pak se ale do Realu vrátí.

A zdá se, že prostor Vallejo v Realu dostane. Podle posledních informací se totiž portugalský stoper Pepe nedohodl na nové smlouvě v klubu a po sezoně by mohl zamířit do Číny. Vallejo by ho nahradil a soupeřil o místo vedle Sergia Ramose, Raphaëla Varana či Nacha.

720p 480p 360p 240p <p>Dnes je to na den přesně 69 let od velké chvíle v historii fotbalového Realu Madrid. Jeho tehdejší prezident a nedotknutelná legenda Santiago Bernabéu si totiž splnil sen - otevřel nový stadion. Ten byl po něm brzy pojmenován a dnes patří k ikonickým stavbám. Přesto chystá Real další nákladnou přestavbu. V pořadu TV iSport Jak to bylo se podívejte na příběh jednoho z nejkrásnějších stadionů světa.</p> REKLAMA JAK TO BYLO: 69 let od otevření. Příběh stadionu Realu Madrid Santiago Bernabéu • VIDEO iSport TV