Poražená Barcelona pláče. Sudí nás řežou, Realu pomáhají, naříká Piqué

Barcelona pláče. Rozhodčí nás řežou a ještě k tomu pomáhají Realu Madrid. S tímhle tvrzením vyrukoval barcelonský obránce Gerard Piqué po pohárové porážce na hřišti Bilbaa. „Chceme hrát fotbal a ne ruletu, kde záleží na tom, co udělají sudí,“ zlobil se obránce. Poukazoval přitom na fakt, že při vítězství Realu Madrid nad Sevillou sudí vymyslel ve prospěch „Bílého baletu“ penaltu. A naopak jeho týmu arbitr dva jasné pokutové kopy v Bilbau upřel.

Barcelonský obránce se vztekal a po porážce 1:2 v Bilbau si nebral servítky. To, že má jeho tým k dispozici ještě odvetu, aby napravil špatný výsledek, na zlobě nemohlo nic změnit. Piqué je přesvědčený o tom, že měl jeho tým kopat dvě penalty. Po zákrocích na Neymara a právě na Piquého.

„Faul na Neymara byl úplně jasný. A ten zákrok Iraizoze na mě taky. Ale my víme, jak to funguje,“ rozčiloval se obránce katalánského mužstva.

Není prý pochyb o tom, že se Barceloně ve srovnání s Realem Madrid ubližuje. Pravdou je, že pokutový kop nařízený ve prospěch „Bílého baletu“ v pohárové bitvě se Sevillou byl skandální. James totiž při centru do pokutového území strčil do spoluhráče Luky Modriče, který upadl, a sudí, jemuž překáželi ve výhledu hráči Sevilly, nařídil penaltu.

Že by ale měli barcelonští fotbalisté vytahovat kapesníčky a naříkat… Bilbao dohrávalo zápas v devíti bez dvou vyloučených hráčů. „Viděli jsme, co se dělo v utkání Sevilly s Madridem. Od první do posledních minut,“ narážela stejně na zápas rivala opora slavného katalánského klubu.

A když už se obránce Barcelony rozjel, rovnou to od něj schytala i španělská televize, kterou označil za neobjektivní. Připomněl jim, že v prosinci televize po remíze 1:1 na hřišti Heraclesu uvedla, že hvězdy týmu neměly dostatek respektu k soupeři (favorit pak odvetu vyhrál 7:0).