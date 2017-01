Zářez Barcelony? Naštvaný Piqué opět zuřil, ze hřiště měl křičet na šéfa ligy

Snový prosinec střídá těžká kocovina. Zatímco v závěru minulého roku fotbalisté Barcelony dominovali, lednový návrat do soutěžních zápasů jim hrubě nevychází. A jejím hvězdám začínají téct nervy. Především obránci Gerardovi Piquému, který si už dvakrát stěžoval na rozhodčí. Naposledy tomu bylo v pondělí, kdy měl dle španělských médií přímo ze hřiště spílat prezidentovi La Ligy Javieru Tebasovi, který přihlížel duelu s Villarrealem (1:1).

REKLAMA

Ta bilance bije do očí. Poslední pět zápasů v minulém roce? Pět výher! Při vstupu do nového roku to ale Barceloně povážlivě drhne.

V úvodním osmifinále Španělského poháru padla na půdě Bilbaa (1:2) a následně ztratila body i v lize s Villarrealem (1:1), a to ještě remízu zachránil Lionel Messi v 90. minutě z přímého kopu. Oba zpackané duely navíc spojuje nespokojenost hráčů katalánského celku s verdikty sudích.

Nejvíc je slyšet obránce Gerard Piqué. Ten měl po remíze se „žlutou ponorkou“, proti které sudí Iglesias Villanueva odmítl nařídit dva pokutové kopy, ale zároveň sebral penaltu i domácím, láteřit směrem k prezidentovi španělské ligy, který seděl v čestné lóži na tribuně.

Piqué se fue así del campo y señaló al palco con estos gestos. ¿Hacia quién iban dirigidos? #ElDíaDelFútbol pic.twitter.com/MNe9c5CXx9 — La casa del fútbol (@casadelfutbol) 8. ledna 2017

„Viděl jste to?“ gestikuloval zkušený stoper při odchodu do kabin směrem na tribunu. Vy, ano, vy?!“ dodal a ukázal do míst, kde seděl právě Tebas. „Člověk, na kterého jsem mluvil a gestikuloval, ví, že to bylo na něj,“ odmítl později konkretizovat osobu, které byl jeho vzkaz určený.

Javier Tebas, který před několika týdny uvedl, že v mládí byl velkým fanouškem Realu Madrid, se k celému incidentu nechtěl moc vyjadřovat. Na otázku zda Piqué ukazoval na něho, odpověděl, že netuší.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Villarreal - Barcelona: Neymar našel Messiho, Barcelona po jeho střele reklamovala ruku ve vápně • VIDEO iSport TV

Piquého naštvaly především dva momenty v pokutovém území, po kterých se hráči katalánského celku dožadovali penalty.

Ten první byl v 72. minutě, kdy domácí kapitán Bruno Soriano zahrál rukou proti střeleckému pokusu Lionela Messiho a následně o šest minut později mu spadl míč na dlaň. Sudí Villanueva však zůstal klidný. Stejně tomu tak bylo i v případě ruky Javiera Mascherana v pokutovém území Barcelony.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Villarreal - Barcelona: Ani tohle není gól! Messiho výpad a šance pro Suáreze, gólman vyrazil. Domácí chtěli penaltu po ruce Mascherana • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Villarreal - Barcelona: Hosté chtějí penaltu po ruce Soriana, sudí rozdává karty za protesty • VIDEO iSport TV

Nebylo to však poprvé, kdy si 29letý obránce v novém roce stěžoval. Po porážce v osmifinále Španělského poháru s Bilbaem, které Barcelona dohrávala proti soupeři, který byl bez dvou vyloučených hráčů, uvedl, že rozhodčí v této sezoně nadržují Realu Madrid.

„Chceme hrát fotbal a ne ruletu, kde záleží na tom, co udělají sudí,“ zlobil se. „Viděli jsme, co se dělo v utkání Sevilly s Madridem. Od první do posledních minut,“ narážel na zápas ligového rivala.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Villarreal - Barcelona: Messiho skvost! Nádherným přímákem vymetl šibenici • VIDEO iSport TV