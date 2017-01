Hysterie kolem Messiho? Odpověděl po svém, Suárez uklidňoval fanoušky

Na extrémní pozornost je dávno zvyklý, ale v posledních dnech se kolem Lionela Messiho dějí hodně zvláštní věci. Nejdříve fanoušky vyděsily spekulace o tom, že Barcelona nebude mít na Argentincovu novou lukrativní smlouvu. Poté zase o své místo přišel jeden z funkcionářů klubu poté, co si „dovolil“ říct, že by Messi nebyl tak dobrým bez svých spoluhráčů. Do věci se vložil i prezident klubu. No a Messi? Ten odpověděl, jak je zvyklý - výkonem na trávníku.