Vytočený Ronaldo! Hodil soupeři míč na záda, pak vyrovnal rekord

Když si na bílý puntík položí míč Ronaldo, fanoušci už se pomalu mohou začít radovat. Držitel Zlatého míče i ceny pro nejlepšího hráče světa podle FIFA proti Seville proměnil už 56. penaltu v La Lize a vyrovnal tak rekord legendy Realu Madrid Huga Sancheze.

56 - Cristiano Ronaldo has equaled Hugo Sanchez as the player with most penalties scored in La Liga history. Punisher. pic.twitter.com/JuSXQAuEGP