Brankář deptal Ronalda: třikrát mu vzal gól, nepomohla ani obří minela

REKLAMA

Celé to začalo ve 12. minutě. Portugalská hvězda Realu dostala pas za obranu od Toniho Kroose a řítila se na branku Málagy. Situace, ve kterých se většinou nemýlí a střílí gól. Tentokrát však Ronaldo na brankáře Carlose Kameniho nevyzrál a tak začal jejich mini souboj, který trval až do konce duelu.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Real Madrid – Málaga: Sólo pro Ronalda! Jeho únik ale Kameni vychytal • VIDEO La Liga

Další Ronaldova šance se naskytla v 74. minutě po obrovské minele Kameniho. Hostující brankář promáchl před velkým vápnem malou domů od spoluhráče a míč mířil do prázdné branky. Domácí fanoušci už slavili gól, ale radost jim zkazil Kameni, který svoji hrubku napravil. Sprintem míč doběhl a těsně před brankovou čárou jej ve skluzu vykopl. Jenže přímo k Ronaldovi, který byl připraven zasadit Malaze třetí úder. Kameni však vytáhl skvělý zákrok a jeho střelu zlikvidoval.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Real Madrid – Málaga: Velká minela Kameniho! Promáchl malou domů, Ronaldo ho nepotrestal • VIDEO La Liga

O dvě minuty později přišla šance na reparát. Ronaldo si zpracoval v pokutovém území centr od Isca a vypálil. Zmatený Kameni počítal se střelou na přední tyč, ale míč letěl zcela opačný směrem. Přesto se čerstvý držitel Zlatého míče nemohl radovat. Jeho pokus totiž skončil na tyči Kameniho branky.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Real Madrid – Málaga: Další tyč! Tentokrát ji napálil Ronaldo • VIDEO La Liga

Poslední pokus na překonání Kameniho měl Ronaldo v 81. minutě, kdy se dostal s míčem do pokutového území a pokusil se o střelu z úhlu – opět bez úspěchu. Brankář Málagy jeho šanci i do čtveřice zlikvidoval. Stal se tak jasným vítězem mini souboje s portugalským střelcem. Toho však dokonale nahradil obránce Sergio Ramos, který vstřelil Kamenimu dva góly a rozhodl o výhře Realu.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Real Madrid – Málaga: Ronaldo pálil z levé strany, gólman Kameni s velkými obtížemi zasáhl • VIDEO La Liga

Ramos na poslední minuty nečekal

Specialista na góly v posledních minutách? Ale jděte. Kapitán Realu Madrid Sergio Ramos do toho umí trknout hlavou, nebo prásknout, kdykoliv se mu zachce. Hvězda „bílého baletu“ to naplno ukázala právě v sobotním ligovém utkání s Málagou.

Jasně. Sergio Ramos umí střílet důležité branky. A když jde třeba v závěru utkání do tuhého, vytahuje se na hrot, aby se prosadil po centrovaných míčích. Toho jsou noviny plné každou chvíli.



A možná na to myslela i defenziva Málagy během prvního poločasu na hřišti Realu. Na obránce si totiž zrovna nedávala pozor, vypadalo to, jako by si mysleli, že ještě nepřišel čas na to, aby Ramos vstřelil branku. Tvrdě za to pykali. A ne jednou.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Real Madrid – Málaga: 1:0! Na rohový kop Kroose si naskočil Ramos a skóroval • VIDEO La Liga

První Ramosův kousek přišel v 35. minutě, kdy mu naservíroval míč na hlavu z rohového kopu Kroos. Obránce trkl do míče a ten se zastavil až v síti. Netrvalo dlouho a spolupráce obou zmíněných mužů zafungovala znovu.Tentokrát po trestném kopu. Kroos rozehrál, míč se snesl do pokutového území a tam už úřadoval Ramos. Tentokrát v krkolomné pozici šťouchl do míče nohou. Obrana Málagy se zmohla na jediné, hlásit se, zda náhodu sudí neodpíská ofsajd. Nestalo se a Real vedl 2:0. Zápas pak favorit dovedl k vítězství 2:1.