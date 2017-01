Někdo chce jednání zkomplikovat, ale Messi zůstane, uklidňuje Barcelona

Odrážet tlak kolem Messiho není jen tak. Barcelona svou největší hvězdu hodlá udržet za každou cenu. Klub nyní vyvrací zprávy, že kvůli finanční situaci nebude mít na nový kontrakt pro svou desítku. "Jde to velmi, velmi dobře," ujistil sekretář prvního týmu Barcelony Robert Fernandez.

REKLAMA

Messiho kontrakt vyprší v létě 2018 a klub nemíní nic ponechat náhodě. Pokud totiž nedosáhne dohody do léta, klesla by hráčova tržní cena, v nejzažším případě by argentinský mág mohl odejít o rok později úplně zadarmo.

"Jednání s Leem běží velmi, velmi dobře," citují španělská média technického ředitele týmu Roberta Fernandeze. "Zůstávám v klidu, stejně jako jsem byl v klidu u Mascherana, Busquetse, Suáreze a Neymara," připomněl hráče, se kterými klub prodloužil spolupráci v nedávných měsících.

"Postupujeme stejně i u Messiho, Iniesty a Ter Stegena. Pracujeme na tom a jsem přesvědčený, že všichni budou pokračovat v Barceloně," dodal Fernandez.

Největším tématem je logicky smlouva pro Messiho. Mluví se o astronomické sumě 35 milionů eur ročně (945 milionů korun), kontrakt by měl trvat dalších pět let až do Messiho 35. narozenin.

V posledních týdnech prosakovaly informace o tom, že Barcelona už na tak nákladnou smlouvu nenajde prostředky. "Nezáleží na tom, kdo prodlouží jako první. Existují lidé, co jednání chtějí zkomplikovat, ale my na tom pracujeme už velmi dlouho," přesvědčoval Fernandez, že k dohodě velmi brzy dojde.

O setrvání klíčového hráče v Barceloně prý osobně vyjednává klubový prezident Josep Maria Bartomeu s Messiho otcem Jorgem, který argentinskou star zastupuje.

720p 480p 360p 240p <p><span id="docs-internal-guid-cc227074-d162-a398-027b-8246b1ee8cd9"><span>V 19. kole La Ligy Barcelona přehrála Eibar 4:0, v zápase se prosadili Lionel Messi, Luis Suárez i Neymar. Antoine Griezmann měl podíl na obou gólech Atlética Madrid v zápase s Bilbaem a Real Madrid porazil 2:1 Málagu. </span></span></p> REKLAMA Jak si vedly hvězdy La Ligy: Zářil Griezmann i trio Barcelony, Ronaldo nic moc • VIDEO iSport TV

Na hřišti si poradí s každou situací

Za Messiho mluví především výkony na hřišti. V této sezoně naskočil do 26 utkání, nastřílel 28 branek a přidal devět asistencí. Pětinásobný držitel Zlatého míče dominuje v každém zápase a dokazuje, že patří mezi nejlepší fotbalisty planety.

V devětadvaceti letech hraje pravděpodobně nejlepší fotbal v kariéře. "Leo se dostal do fáze, kdy vypadá, že hraje lépe než před třemi nebo pěti lety," prohlásil Fernandez.

"Pořád se zlepšuje, na hřišti je schopný si poradit snad v každé situaci," rozplýval se nad největší hvězdou klubu. "Leo je nejlepší na světě, o tom není pochyb. Byl jsem blízko Maradony, Cruyffa, Di Stefana. Ale Messi je jiný. Dokáže podávat skvělé výkony hodně let," dodal k Messimu.

Barcelona Messiho potřebuje, o tom není sporu. 29letý útočník vyzrál, na hřišti je schopný i zakládat akce a rozhodovat zápasy. Sám tvrdí, že z klubu nikam utíkat nechce.

"Vždy jsem říkal, že mi Barcelona dala všechno. Budu tu tak dlouho, jak dlouho mě budou chtít. V Barceloně jsem proto, že nesnáším porážky. V Barceloně neexistuje nic jiného než výhry a získávání trofejí," prohlásil Messi.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Eibar - Barcelona: Messi si naběhl na centr Luise Suáreze a zvýšil vedení • VIDEO La Liga

720p 480p 360p 240p REKLAMA Barcelona - Espanyol: A zase Messi! Parádně prošel přes tři hráče a Alba zvýšil na 3:0 • VIDEO iSport TV