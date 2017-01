SESTŘIHY: Atlético se protrápilo k bodu, Málaga dál čeká na výhru

REKLAMA

Deportivo Alaves - Atlético Madrid 0:0

Nejenže Atlético nezískalo podruhé za sebou tři body, na hřišti na Alavésu navíc nepředvedlo vůbec přesvědčivý výkon. V prvním poločase byli domácí blízko gólu, když Laguardiův pokus skončil na břevně. Dobrou střelou se po změně stran prezentoval Méndez, gólman hostů Moyá se ale zaskvěl.

Hosté si větší šanci vypracovali až v 78. minutě, proti Gaitánovi ale včas zasáhl Pacheco. Útočník Atlética Fernando Torres tak mohl mít radost pouze z dosaženého jubilea, když v 62. minutě naskočil do svého 500. ligového utkání: 238 jich odehrál v La Lize, 212 v anglické lize, 10 v italské a 40 v druhé nejvyšší španělské soutěži. V závěsu za Atléticem není pouze pátý San Sebastian, který má nedělní duel na hřišti Realu Madrid k dobru, ale také šestý Villarreal. Ten po výhře 2:0 nad poslední Granadou ztrácí na Atlético jen dva body.

Osasuna - Málaga 1:1

Branky: 76. Čaušič - 79. Camacho

Fotbalisté Osasuny Pamplona a Málagy uhráli ve vzájemném utkání 20. kola španělské ligy jen remízu 1:1. Oba celky tak pokračují v trápení. Málaga čeká na ligové vítězství od listopadu už sedm utkání, Pamplona dokonce dvanáct a s deseti body se dělí s Granadou o dno tabulky.

Málaga kopala v 18. minutě penaltu po faulu brankáře Fernandeze. Ten však svou chybu napravil a Santosův pokus vyrazil. Neproměněný pokutový kop mohl hosty mrzet v 76. minutě, kdy se po zpětné přihrávce trefil Čaušič a poslal domácí do vedení. To ale trvalo jen tři minuty, než znovu chyboval brankář Fernandez. Špatně vyběhl na dlouhý aut, na který si naskočil Camacho a hlavou poslal míč do opuštěné branky.

Villareal - Granada 2:0

Branky: 42. Bruno, 73. Alvaro

Villareal - Granada: GÓL: Álvaro González dokázal se štěstím dostat do branky centr od rohového praporku, když nejprve jeho střelu zblokoval jeho spoluhráč Sansone, od nějž se míč odrazil zpátky ke stoperovi Žluté ponorky, který poté v sedě doklepl míč do sítě.

Villareal - Granada: GÓL: Villarreal zahrál výborně standardní situaci, když Alvaro na pravé straně vápna letící míč z voleje poslal do malého vápna na nabíhajícího BRUNA SORIANA, který měl již jednoduchou práci.

Eibar - La Coruňa 3:1

Branky: 4. Adrián, 15. Enrich, 72. Lejeune - 19. Colak

Eibar - La Coruňa: Domácí využili zaváhání hostujících obránců a po přihrávce od Adriána se k zakončení dostal Sergi Enrich, který ranou na zadní tyč zvýšil na 2:0.

Eibar - La Coruňa: Po rychlé kombinaci na hranici vápna se prosadil ADRIÁN GONZÁLEZ.

Leganés - Vigo 0:2

Branky: 32. Lemos, 66. Guidetti z pen.

