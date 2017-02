Zozulja odmítá obvinění z neonacismu. Veřejné lynčování, říkají spoluhráči

REKLAMA

Zozulja však něco takového odmítnul. "Jak už jsem uvedl po příchodu do Betisu, nejsem ve spojení s žádnými paramilitaristickými skupinami nebo neonacisty," citovala jeho prohlášení agentura Reuters. "Za všechno může nedorozumění s jedním novinářem, který toho o mně a Ukrajině ví velmi málo," dodal.

"Když jsem přiletěl do Sevilly, měl jsem tričko se znakem Ukrajiny, ale napsali o mně, že šlo o paramilitaristický symbol... Když Betis noviny požádal, aby článek smazaly, okamžitě to udělaly a také se omluvily," přidal Zozulja, kterému hrozí, že už si v sezoně nezahraje. Podle pravidel totiž hráče můžou v jednom ročníku zaregistrovat dva kluby.

Příznivci Vallecana, kteří jsou převážně levicově orientovaní, proti působení bývalého hráče Dynama Kyjev a Dněpropetrovsku protestovali v tréninkovém centru klubu a když Zozulju slovně napadli, musela zakročit policie. "Hráč je z toho v šoku. Něco takového nečekal," uvedl sportovní ředitel Miguel Torrecilla.

"Měl strach a hraní u nás bylo to poslední, na co by myslel," přidal předseda klubu Raúl Martín Presa. "Ale pořád je to náš hráč. Probereme to s ním i s vedením Betisu a snad najdeme řešení, které bude nejlepší pro všechny," přidal funkcionář o záchranu bojujícího Vallecana.

Za ukrajinského útočníka se postavili i spoluhráči. "Jsme svědky veřejného lynčování hráče, jehož chování je od jeho příchodu do Betisu naprosto bezúhonné," řekl kapitán týmu Joaquin na narychlo svolané tiskové konferenci. Na obranu přispěchala i ukrajinská ambasáda.

"Roman Zozulja je patriot, který podporuje ukrajinskou armádu v boji proti agresorům. Jsme hrdí, že na Ukrajině takové lidi máme, proto považujeme nařčení vůči němu za nespravedlivá," stojí v oficiálním prohlášení velvyslanectví.