Děsivá zranění! Beka Barcelony vyřadil skluz, soupeř Realu si zlomil holeň

První děsivý moment se odehrál v zápase Barcelony na půdě Alavesu. Za již rozhodnutého stavu v 85. Minutě se obránce Aleix Vidal pustil do souboje s domácím hráčem. Ten však proti němu šel skluzem a výsledek byl tragický.

Při pohledu na Vidalův kotník bylo jasno, že se jedná o vážné zranění. Jelikož Barcelona v tu chvíli už nemohla vystřídat, musela zápas dohrát v deseti hráčích, zatímco 27letý fotbalista mířil do místní nemocnice, kde byl okamžitě operován. Následná diagnóza zní pro katalánský velkoklub velmi špatně. Mimo bude Vidal až pět měsíců.

Alavés - Barcelona: Drsný zákrok Hernándeze vyřadil ze hry Vidala; Barcelona už nemůže střídat a dohraje v deseti

„To je strášné! Jsme z toho vážně zdrceni, Vidal je v kabině velmi oblíbený,“ neměl slov Sergi Busquets po výprasku 6:0, který Barcelona domácím nadělila. „Nyní je však na prvním místě Aleix, pak až výhra,“ myslel na svého kamaráda. Španělský fotbalista.

K ošklivému zranění došlo i ve večerním zápase Osasuny s Realem Madrid. Ve 13. Minutě se do souboje o míč pustili domácí obránce Tana a hostující záložník Isco. Fotbalista Realu byl však u míče o chlup dříve a stačil ho odehrát. Srážce s protihráčem už však nezabránil. Tanova noha se ošklivě zvrtla a odnesla to holenní kost.

Osasuna - Real Madrid: Drsná srážka Isca a Tana! Domácí bek si zlomil holenní kost

„Bylo to velmi nešťastné, když se naše kolena srazila. Ani jsem se nechtěl podívat, co se stalo. Bylo to velmi děsivé. Jen jsem slyšel, jak Tano sténá: Moje holeň, moje holeň,“ popisoval situaci autor vítězné branky. „Je mi ho velmi líto, ta srážka byla náhodná, přeji mu brzké uzdravení,“ dodal Isco.

SESTŘIH La Ligy: Osasuna - Real Madrid 1:3. O výhře rozhodl Isco