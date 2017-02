SHOW na Atlétiku! Torres dal supergól i zazdil penaltu, Simeone řádil

Kdo si v sobotu nenechal ujít zápas La Ligy mezi Atlétikem Madrid a Celtou Vigo, musel být nadšený. Nádherné góly, velká zápletka a její euforické rozuzlení skutečně stály za to. Dlouho vzpomínat se bude hlavně na luxusní gól Fernanda Torrese, který se trefil parádně přes hlavu. To ale nebylo zdaleka všechno. Podívejte se na nejlepší momenty z napínavého zápasu, který nakonec domácí vyhráli 3:2.

Torresův SUPERgól

Celta Vigo šla na půdě Atlétika nečekaně do vedení, ale domácí útočník Fernando Torres si velmi brzy přichystal odpověď, která dovedla fanoušky do varu. Španěl si zpracoval míč zády k brance a přes hlavu vypálil dokonale.

Torres přehodil bezmocného brankáře a domácí mohli slavit. Sám zkušený fotbalista po utkání přiznal, že šlo o jeden z nejhezčích gólů jeho bohaté kariéry. „Jsem ale hlavně šťastný, že jsme vyhráli, i když jsme ještě chvíli před koncem prohrávali,“ řekl Torres.

Atlético Madrid - Celta Vigo: Nádherný gól! Torres vyrovnal luxusní střelou přes hlavu • VIDEO La Liga

Penaltové prokletí

Ne všechno se ale Torresovi povedlo. Ve 30. minutě vzal totiž sebevědomě míč faulovanému Yannicku Carrascovi a postavil se k pokutovému kopu. Jenže tentokrát zklamal, míč napálil do břevna. Trenér Diego Simeone tomu nemohl uvěřit.

Atlétika se totiž drží už nějakou dobu penaltové prokletí. „Kdybychom proměňovali naše penalty, byli bychom opravdu velmi dobří. Bohužel se nám v nich nedaří, to je fotbal. Nejde to pořádně nacvičit, pokud nepřivedeme na trénink 40 tisíc fanoušků,“ řekl kouč.



Carrascova paráda

Zápas šel dál a byla to opět Celta, kdo se dostal do vedení. Na konci pěkné akce byl hostující John Guidetti a zakončil naprosto přesně. To běžela 78. minuta a zdálo se, že domácí mohou na tři body zapomenout.



Jenže Atlético se nikdy nevzdává. A znovu to dokázalo. V 86. minutě se míč odrazil za hranici vápna Celty, kde čekal připravený Carrasco a z voleje nechytatelnou ranou vyrovnal na 2:2. „Úžasný gól,“ usmíval se trenér Simeone.



Griezmannův úder a Simeonův sprint

To ovšem nebylo od domácích všechno, bod jim přišel pořád málo. A tak přišla 88. minuta a další nádherná akce. Útočník Kevin Gameiro po centru ze strany parádně přiklepl míč svému kolegovi a kanonýr Antoine Griezmann už si věděl rady. 3:2.



Atlético propadlo euforii. Trenér Simeone neváhal sprintovat až za svými hráči a slavit s nimi v hloučku. Pro jistotu se ale hned rozhodčímu za svoji oslavu omlouval. „Nechal jsem se strhnout, protože jsme předvedli velký výkon,“ zářil pak kouč.



