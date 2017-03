Třesk ve Španělsku? Barcelona chce přetáhnout "Zlatého chlapce" z Realu

Tohle by mohl být obchod, který by zahýbal celým Španělskem. Podle zdrojů serveru Goal.com chce Barcelona přetáhnout jednoho z velkých hráčů konkurenčního Realu! Vedení katalánského klubu láká záložníka Isca, který v aktuální sezoně nepatří mezi stabilní členy základní sestavy „bílého baletu“.

Isco se pyšní přezdívkou "Zlatý chlapec" španělského fotbalu. Přes stále nízký věk (24 let) do rodiny Realu patří už od roku 2013 a blíží se k dvěma stovkám odehraných zápasů, v reprezentaci nasbíral zatím 17 startů a vstřelil dvě branky.

Jenže pod trenérem Zidanem momentálně nehraje tolik, jak by si představoval. Uprostřed zálohy dostává přednost trojice Casemiro, Modrič a Kroos, španělský reprezentant se na trávník většinou dostává v průběhu utkání jako jeden z prvních náhradníků.

Hráči Iscova kalibru ale takové vytížení nestačí. V červnu 2018 mu navíc v Realu vyprší kontrakt a momentálně se rozbíhají jednání o tom, zda bude oblékat bílý dres i v dalších letech kariéry.

720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH La Ligy: Villareal - Real Madrid 2:3. Lídr předvedl fantastický obrat z 0:2 • VIDEO iSport TV

Mimořádě technicky nadaný, tvořivý středopolař ale podle zahraničních médií s pokračováním spolupráce váhá. Toho se chopila Barcelona, kde v Iscovi vidí ohromný potenciál.

Podle serveru Goal.com se katalánský konkurent chystá Isca přemluvit, aby kontrakt v Realu neprodloužil a změnil barvy dresu. Mladému borci má co nabídnout - klub v něm vidí pokračovatele Andrése Iniesty, který v květnu oslaví už 33. narozeniny.

Pokud by Isco ke změně dresu kývl, spustilo by se ve Španělsku ohromné peklo. Mezi Realem a Barcelonou dochází k přestupům minimálně, klubová nevraživost logicky zabraňuje vzájemným obchodům.

Stačí si vzpomenout, když měnil dresy španělských rivalů Luis Figo. Někdejší nejlepší fotbalista planety šel v roce 2000 opačným směrem z Barcelony do Realu. Při utkání na Camp Nou čelil ohromné nenávisti fanoušků, při zahrávání rohovéjho kopu mu u nohou přistála i prasečí hlava.

Isco by případným transferem napodobil stávajícího kouče Barcelony Luise Enriqueho. Ten během své hráčské kariéry odešel z Realu do Barcelony v roce 1996, v klubu působil jako hráč do roku 2004.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Osasuna - Real Madrid: Hosté se radují! Isco po hezké akci krásně zakončil a bylo to 2:1 • VIDEO La Liga

720p 480p 360p 240p REKLAMA Real Madrid – Granada: 4:0! Isco si naběhl na Modričovu přihrávku a podruhé rozvlnil síť • VIDEO iSport TV