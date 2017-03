Trenéři pro Barcelonu? Sampaoli, Koeman či senzace s Wengerem

Ať vyhraje titul, nebo ne, jedno je jisté. Barcelona bude v létě shánět nového trenéra. Její dosavadní kouč Luís Enrique po středečním duelu s Gijónem (6:1) totiž oznámil, že po sezoně skončí. Kdo by ho mohl nahradit? Variant je hned několik. Mezi favority španělská média řadí Jorgeho Sampaoliho ze Sevilly a Ronalda Koemana z Evertonu. Velkou senzací zase může být tah s Arsénem Wengerem, který už několik týdnů naznačuje, že možná v Arsenalu skončí. Na seznam trenérů, o kterých by katalánský velkoklub v létě mohl uvažovat, se podívejte v článku.

Argentinský kouč je velký reformátor. Když působil na lavičce Chile, předváděl atraktivní podívanou na MS 2014 v Brazílii a rok na to ovládl turnaj Copa América. V aktuální sezoně přebudoval mančaft Sevilly, která šlape a znovu se dere na přední příčky španělské ligy a úspěšná je i v Lize mistrů. Pro Barcelonu by se jednalo o léčbu šokem, ale proč, ne?

Arséne Wenger (Arsenal)

Arséne Wenger • Foto Profimedia.cz

Byla by to největší senzace léta. Francouzský stratég už několik týdnů naznačuje ve svých prohlášeních, že se klidně může stát, že od příští sezony už nebude trénovat Arsenal. Věhlasnějšího a odbornějšího kouče by v tom případě Barcelona na trhu nenašla. Wenger je persona. Ačkoliv londýnský klub čeká na úspěch v Premier League už skoro13 let, legendární sezona 2003/04, kdy dokráčel k titulu bez jediné porážky, je stále v živé paměti.