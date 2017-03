Tvrdý pád po zázraku s PSG. Nejsme mašiny, bránil Piqué ztrátu Barcelony

Fotbalový život je v tomhle nekompromisní. Jeden večer létáte v nebesích a jste pomalu za nesmrtelné hrdiny, o čtyři dny později už opouštíte trávník poražení a se svěšenou hlavou. V neděli tohle na vlastní kůži prožili fotbalisté Barcelony.

Na hřišti La Coruni prohráli 1:2, obě branky inkasovali po standardních situacích. Šlo o úplně jiné utkání, než jaké prožili ve středu večer na Camp Nou. To doma zametli s PSG 6:1 a celý svět zíral, jak před odvetou odepsaný kolektiv slaví postup do čtvrtfinále Ligy mistrů.

„Věděli jsme, že to bude velký boj, od začátku jste to viděli. Začali jsme dobře, ale chyběla nám jiskra. Deportivo se dostalo do zápasu, my jsme dělali chyby, kterých dokázali využít,“ sdělil novinářům po utkání Luis Enrique. „První gól byl klíčový, aspoň tak to cítím. Sice jsme vyrovnali, jenže oni byli pořád ve hře. Nám scházela přesnost, což je škoda. Musíme přijmout porážku a dívat se dopředu, ve hře je ještě hodně bodů,“ pravil kouč Barcelony.

720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH La Ligy: La Coruňa - Barcelona 2:1. Favorit zklamal • VIDEO La Liga

Kdekdo z fotbalových expertů může teď ve Španělsku hlásit do médií, že se ztráta hvězdného kolektivu dala čekat. Barcelona vložila veškerou energii do středeční bitvy s PSG, na nedělní ligu už možná síly scházely. Přitom trenéři změnili sestavu i herní schéma. Úplně chyběl Neymar, v základní sestavě se protočili pět fotbalistů a Barcelona se vrátila k systému 4-4-3.

„Každý, kdo je spojený s Barcelonou, by bral comeback proti PSG a prohru s La Coruňou,“ přiznal za kabinu stoper Gerard Piqué. „Tohle je sport, nejsme mašiny. Po tom úsilí, které jsme vložili do středečního zápasu, je těžké znovu jít do zápasu. Musíme pogratulovat Deportivu, zasloužili si vyhrát,“ přiznal jeden z nejzkušenějších hráčů Barcelony.

Katalánský klub je po 27 odehraných kolech v lize druhý, na vedoucí Real ztrácí dva body, celek z Madridu ale má jeden zápas k dobru. „Logicky jsme touhle prohrou udělali krok zpátky v našem úsilí vyhrát La Ligu. Ale všechno se ještě může otočit. Zbývá hodně zápasů a všichni ztrácí body,“ věřil Piqué.

Všichni v Barceloně ale popírají, že by na ně středeční náročný zápas měl zásadní vliv. „Profesionálové musí vědět, jak se s takovou situací vypořádat. Vždycky je lepší jít do zápasu v euforii, než v nějakém pesimismus,“ přiznal kouč Enrique.