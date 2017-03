Barcelona po výhře: Piqué se pustil do fanoušků, Enrique vzbudil novináře

Barcelona chce vyhrávat na všech frontách. A ideálně všechno. Proto její fanoušci nemají zrovna železnou trpělivost. Zatímco po jednom zápase hráče vynáší do nebes, příště už klidně pískají. A podobně tomu bylo o víkendu.

Fotbalisté katalánského celku byli totiž proti Valencii jasným favoritem, od 29. minuty ale nečekaně prohrávali. Proto byli často terčem pískotu, fanoušci jim to spočítali ještě i za předchozí prohru v La Coruně.

To se ale vůbec nelíbilo obránci Barcelony Gerardu Piquému. „Absolutně s tím nesouhlasím. Je to velmi netolerantní a škodí to všem. Pískot nikomu nepomůže, právě naopak,“ zlobil se španělský reprezentant na vlastní příznivce.

„Pokud někdo z nás udělá chybu a fanoušci na něj pískají, nezlepší se to. Naopak jde sebevědomí ještě dolů. Hodně mě to štve,“ dodal Piqué.

Jeho tým se přesto vzchopil. Nejdříve vyrovnal Luis Suárez a ještě do poločasu z penalty otočil utkání Lionel Messi. Valencia šla navíc do deseti. Že Barcelona ale nebyla v pohodě, se ukázalo záhy. Hosté i o deseti srovnali na 2:2. Ani ne minutu po Messiho gólu.

Převaha jednoho muže se ale nakonec přece jen ukázala, Barcelona ve druhém poločase zabrala a vyhrála 4:2. „Už si nemůžeme dovolit ztrácet, bylo to důležité vítězství,“ řekl Piqué. „A ti fanoušci, co pískali, by příště měli zůstat doma,“ dodal.

Enrique po zápase bavil

To trenér Barcelony Luis Enrique po utkání nekritizoval. Naopak byl s výkonem svého týmu spokojený. A že měl dobrou náladu, dokázala vtipná situace s jedním z přítomných novinářů.

Reportéra CBS Steva Futtermana totiž Enriqueho tisková konference asi moc nebavila a usnul. Toho si kouč Barcelony všiml a novináře vzbudil. „Dobré ráno,“ popřál mu se smíchem a ten mu vydržel ještě dlouho.