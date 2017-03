Konec ikony? Iniesta zvažuje pokračování, Barcelona hledá náhradu

Tohle by Barcelonu mohlo hodně bolet. Andrés Iniesta, dlouhodobě jeden z nejlepších záložníků světa, stále neprodloužil kontrakt, který mu vyprší na konci další sezony. Kapitán týmu by ale mohl říct sbohem už v létě, ve 32 letech a po více jak 15 letech strávených v áčku Barcelony. Katalánský klub už se rozhlíží kolem sebe, aby v létě případně zapracoval nástupce dnes takřka nepostradatřelného dirigenta týmu.

Iniesta má ohromné fotbalové myšlení, maximální cit pro hru, kombinaci, týmu dodává obrovské sebevědomí a klid na míči. Od roku 2002, kdy poprvé oblékl dres prvního týmu Barcelony, se vypracoval v klubového kapitána a odehrál přes 400 těžkých zápasů.

Tato sezona se ale pro katalánského špílmachra nevyvíjí ideálně. Prošel si sérií zdravotních problémů, které ovlivnily i jeho výkonnost. Například v zápase na PSG v prvním osmifinále Ligy mistrů (0:4) absolutně vyhořel, což u něj jako výjimečného a stabilního hráče bývá skoro nemyslitelné.

"Na začátku sezony jsme viděli nejlepší Iniestovu verzi, ale utrpěl dvě těžká zranění," připomněl trenér Luis Enrique. "Teď se zdá, že se pomalu dostává do své bývalé formy a zase nám je ohromně prospěšný," dodal kouč Barcelony.

Pravdou je, že Iniestovo tělo dostává víc a víc zabrat. V áčku hraje od osmnácti let, k tomu 114 reprezentačních startů. Opotřebovanost a kumulace únavy se po tolika těžkých bitvách na hřišti musí projevit.

Iniesta zatím neprodloužil v Barceloně smlouvu, která mu vyprší na konci příští sezony. "Podepíšu novou, jen pokud budu cítit, že jsem týmu ještě prospěšný," měl vzkázat vedení klubu.

Španělský záložník mezi tím odmítl dvě extra lukrativní nabídky z Číny, kterými si mohl vydělat 35 milionů eur čistého (zhruba 945 milionů korun) za sezonu. Takže se zdá, že zatím žádný úprk neplánuje.

"Musíte věřit tomu, co Iniesta říká. Jsou dvě možnosti, jak završit kariéru. Jednou možností je dokončit ji v Barceloně, nebo zkusit něco nového, jako třeba Xavi. Jen sám Iniesta se rozhodne, jakou cestu zvolí," připomněl Enrique kariéru hvězdy předešlých let, který se v roce 2015 rozhodl odejít do arabského klubu Al Sadd.

Boj o Iniestova nástupce

Barcelona už podle britských médií roztáčí hru okolo Iniestových případných nástupců. Na Ostrovech si vyhlédla dvě velká jména.

Prvním je opora středové řady Liverpoolu Philippe Coutinho. Brazilský šikula patří k nejlepším hráčům Premier League, techickou zdatností by náramně zapadl do konceptu barcelonské tiki-taky. Ve 24letech se dostává do ideálního věku, velmi dobře se zná z Neymarem a netají se touhou zkusit si angažmá na slavném Camp Nou.

Druhým adeptem má být N’Golo Kante. Motor zálohy Chelsea momentálně platí za jedno z nejcennějších zboží na trhu Premier League - v minulé sezoně táhl k titulu Leicester, to samé teď provádí v Chelsea.

Sice malý postavou, ale francouzský reprezentant dokáže pokrýt ohromný prostor a je pro každého soupeře je nenáviděným protihráčem. Navíc nemá problém s rozehrávkou, což je v Barceloně nutností. Ve 25 letech by mohl být do budoucna rovněž náhradou za defenzivního záložníka Sergia Busquetse.

Barceloně se také líbí Marco Verratti. 24 letý italský reprezentant patří k oporám záložní řady PSG a z mladých hráčů patří rovněž k tomu nejlepšímu, co lze na světových trávnících spatřit.