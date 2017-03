Barcelona uctí Cruyffa. Po nizozemské legendě pojmenuje stadion

Josep Bartolomeu, prezident Barcelony, to potvrdil na tiskové konferenci. Stadion Ciutat Esportiva, kde své první fotbalové krůčky provádějí největší mladé naděje Barcelony, ponese brzy název Estadi Johan Cruyff.

"Cruyff byl člověk, jenž překonával bariéry. Umožnil nám zdvihnout hlavu a zjistit, že nic není nemožné. Jeho smrt je velkou ztrátou nejen pro všechny lidi spojené s Barcelonou, ale pro každého, kdo miluje fotbal," vzpomněl na legendu Bartolomeu.

"Klub také zajistí vytvoření památeční sochy, která bude umístěna na stadionu Nou Camp," dodal. Barcelonský klub také Cruyffovi věnuje část svého muzea, lobuje navíc u městských radní, aby legendárnímu Nizozemci věnovali památeční místo ve městě.

Thank you @JohanCruyff, we learned to dream with you pic.twitter.com/e7U9Kcq7wE