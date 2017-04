Rána pod pás! Real chce Atlétiku vzít „nového Ramose“. To snad ne, řekl šéf

Theo Hernández si zatím zahrál jen za béčko Atlétika, před touto sezonou odešel za potřebným herním časem na hostování do Deportiva Alavés. To, jak parádně ho využije, asi nikdo nečekal. Mladý Francouz se stal okamžitě oporou nováčka La Ligy.

Devatenáctiletý obránce s výbornou levačkou působí na hřišti hodně vyspěle. Rád podporuje útok, vždyť v této sezoně zaznamenal tři asistence. Cizí mu ale není ani poctivá defenziva a důraz. Jen žlutých karet by mělo být méně než 10.

Realu se každopádně Theo Hernández, jehož bratr Lucas je v kádru prvního týmu Atlétika, hodně zalíbil. Jeho krajan, trenér Zinedine Zidane, si ho podle Marcy vytyčil jako jeden z hlavních cílů. „Je to výborný hráč, o tom není pochyb,“ přiznal kouč Realu.

Atlético nechce o odchodu jednoho ze svých klenotů ani slyšet, ale „bílý balet“ má jednu obrovskou výhodu. Theo Hernández má totiž ve své smlouvě výstupní klauzuli ve výši 24 milionů eur (648 milionů korun).

To znamená, že pokud hráč bude chtít, může do Realu přestoupit. Pro madridský velkoklub nebude požadovaná částka problém. Hernández by se mu navíc hodil, může hrát totiž jako levý obránce i stoper. Pro svůj styl hry je přirovnávám k současnému kapitánovi Realu Sergio Ramosovi.

„To se snad nestane,“ řekl k možnému odchodu talentovaného hráče do Realu prezident Atlétika Enrique Cerezo. „Je to náš hráč a má u nás smlouvu na mnoho dalších let. Doufáme, že v příští sezoně bude v kádru Atlétika,“ dodal.

Kontakt s hráčem přiznal i trenér Diego Simeone. „Mluvil jsem s ním asi před necelým měsícem. Ví, co jsem mu řekl a já vím, co řekl on mně. Jsem velmi spokojený s jeho výkony. Přeju mu jen to nejlepší,“ uvedl na adresu Hernándeze.

Jak už bylo zmíněno, podle Marcy má ale osud ve svých rukou jen a pouze sám Theo Hernández. Pokud se rozhodne, že vymění Atlético za Real, musí dostat zelenou. Zároveň ovšem musí počítat s tím, že případný přestup budou provázet velké emoce.

Jiný španělský deník AS nicméně informuje o tom, že Real Madrid není zdaleka jediným zájemce o talentovaného Thea Hernándeze. Údajně o něj stojí rovněž Barcelona a několik klubů Premier League v čele s Liverpoolem. Jakou zvolí budoucnost?