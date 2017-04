Rakitič zesměšnil protihráče. U nás by to byla ostuda, řekl kouč Granady

Od rozhodčího dostal žlutou, ale za své řeči si nejspíš zasloužil tvrdší potrestání. Záložník Barcelony Ivan Rakitič se v nedělním duelu na hřišti Granady (4:1) dostal do potyčky s domácím záložníkem Andreasem Pereirou. Podle španělských médií mu při strkanici řekl i pár posměšných vět. „Spadnete do druhé ligy, ty z****ysyne,“ odhalily televizní kamery nevybíravý slovník chorvatského reprezentanta.

Běžela 78. minuta, Barcelona v tu chvíli vedla teprve 2:1, zápas tedy zdaleka neměla v kapse. Rakitič se s Pereirou přetahovali u lajny, oba do sebe šli hodně ostře. Po odehrání balonu si oba hráči celou situaci ještě vyříkávali a strkali do sebe. Rakitič, který podle názoru sudího v souboji fauloval, nakonec dostal žlutou kartu a pokračovalo se ve hře.

Televizní záběry později odhalily, že chorvatský záložník používal poměrně nevybíravá slova. „Spadnete do druhé ligy, ty z****ysyne,“ začal směrem k Pereirovi. Narážel na situaci Granady, která je momentálně 19., tedy předposlední v lize. „Spadnete dolů,“ zdůraznil ještě jednou Rakitič. Pět minut poté sám vstřelil třetí gól Barcelony a nasměroval favority k výhře 4:1.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Granada - Barcelona: Je rozhodnuto! Rakitičova lehce tečovaná rána zapadla k levé tyči a hosté vedou o dvě branky • VIDEO La Liga

Posměšky směrem k soupeři se nelíbily domácímu trenérovi Lucasi Alcarazovi. „Hráči z velkých španělských klubů tohle smějí dělat. Když to provede fotbalista jako Rakitič, nazve se to emocemi ve vypjaté chvíli. Kdyby to samé udělal hráč z menšího klubu, bude z toho ostuda,“ postěžoval si kouč Granady. „Rakitič ukázal, že k našemu klubu nemá respekt,“ zlobil se.

Rakitič už má v hlavě nejspíš úplně jiné myšlenky. Barcelona dnes od 19:30 (ONLINE na iSport.cz) hostí Sevillu, čtvrtý tým soutěže. Půjde o důležitý souboj, který katalánské hvězdy musí zvládnout, pokud chtějí držet krok s vedoucím Realem a pokusit se obhájit titul.

720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH La Ligy: Granada - Barcelona 1:4. Hosté pečetili výhru po vyloučení domácích • VIDEO La Liga

720p 480p 360p 240p REKLAMA Granada - Barcelona: Je rozhodnuto! Rakitičova lehce tečovaná rána zapadla k levé tyči a hosté vedou o dvě branky • VIDEO La Liga