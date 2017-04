Speciální srovnání před derby: Real má super žolíky, Atlético detailní plán

Střelci: Ronaldo vs. Griezmann

Žádné překvapení se nekoná - nejlepšími střelci svých týmů jsou Cristiano Ronaldo a Antoine Griezmann. Portugalec má na svém kontě 19 gólů, Francouz nastřílel branek 14. Oba se navíc činí i v asistencích, Ronaldo jich má šest, Griezmann ještě o jednu víc.

Ronaldo ale v posledních zápasech prošel mírnou změnou. Je to stále on, kdo se nejčastěji tlačí do zakončení (5,6 střel na zápas), ale už to není ta gólová mašina, která nebere ohled na ostatní. V první řadě proto, že není tak produktivní a efektivní jako dřív. Rovněž ale dokáže více připravovat šance pro své kolegy.

Griezmann se sice netrefil v posledních dvou zápasech, jinak je ale ve výborné formě. Góly pravidelně dává i připravuje, navíc si na něm trenér Diego Simeone cení, že neošidí ani defenzivu. Na branku sice střílí o dost méně než Ronaldo (2,6 střel na zápas), ale zase vyprodukuje více klíčových přihrávek (1,6).