Padesátiletý Adams se vrací k trénování po pěti a půl letech. Naposledy vedl ázerbájdžánskou Gabalu, předtím koučoval v Anglii Portsmouth.

Granada získala z posledních šesti zápasů jen bod a sedm zápasů před koncem sezony ztrácí sedm bodů na 17. místo, zaručující záchranu.

Tony Adams has been appointed as manager of Granada.



His first managerial job since managing Gabala FC in Azerbaijan, 6 years ago. pic.twitter.com/BV58ivcJsn