Real rozhodl v 90. minutě, Messi vystřílel výhru Barcelony se Sociedadem

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14. Čop, 49. Vesga Hosté: 17. Isco, 59. Morata, 90. Isco Sestavy Domácí: Cuéllar – Lillo, Meré, Babin, Amorebieta, Isma López – Carmona, S. Álvarez (C) (90+2. Afif), Vesga, Moisés Gómez (69. Cases) – Čop (79. Ndi). Hosté: Casilla – Danilo, Nacho Fernández, Ramos (C), Coentrão (57. Marcelo) – Isco, Kovačić (89. Casemiro), James Rodríguez – L. Vázquez (71. Díaz), Morata, Asensio. Náhradníci Domácí: Afif, Cases, Canella, Castro, Mariño, Torres, Ndi Hosté: Díaz, Casemiro, Modrić, Kroos, Marcelo, Tejero, Yáñez Karty Domácí: S. Álvarez, Lillo, Cases, Afif Hosté: Morata Rozhodčí Fernández Borbalán – Cabaňero, Canelo Stadion El Molinón, Gijón Návštěva 23 745 diváků

Trenér Realu Zinedine Zidane dal po náročném čtvrtfinále Ligy mistrů na hřišti Bayernu Mnichov volno mnoha hvězdám v čele s Cristianem Ronaldem. A favorit měl s osmnáctým Gijónem od začátku problémy.

Ve 14. minutě otevřel skóre po Vesgově povedené přihrávce Čop, na což zareagoval během tří minut Isco. Krátce po změně stran vrátil domácím vedení Vesga, na druhé straně rovněž hlavou vyrovnal v 59. minutě Morata.

Real pak soupeře zatlačil a výsledkem byl rozhodující gól, který dal přízemní střelou zpoza vápna k tyči Isco. Jeho tým bodoval v devátém zápase po sobě. Gijón potřetí v řadě prohrál a na nesestupové pozice ztrácí pět bodů.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17. Messi, 37. Messi, 44. Alcácer Hosté: 43. Umtiti (vl.), 45+1. Prieto Sestavy Domácí: ter Stegen – Roberto, Piqué, Umtiti, Alba – A. Gomes (69. Iniesta), Busquets, Rakitić – Messi (C) – Alcácer (80. Denis Suárez), L. Suárez. Hosté: Rulli – Zaldúa, Navas, I. Martínez, Berchiche – Prieto (C), Illarramendi, Zurutuza (84. Granero) – Vela (62. Canales), José (79. Bautista), Oyarzabal. Náhradníci Domácí: Cillessen, Mathieu, Digne, Iniesta, Suárez, Aleñá, Cardona Hosté: Toño, Elustondo, Rodrigues, Zubeldia, Canales, Granero, Bautista Karty Domácí: Alcácer, L. Suárez, Piqué Hosté: Vela, Illarramendi Rozhodčí Juan Martinez Munuera Stadion Camp Nou (Barcelona)

První poločas na stadionu Camp Nou nabídl divákům střeleckou podívanou. V 17. minutě po Suárezově přihrávce otevřel skóre přízemní střelou Messi a o dvacet minut později argentinský kanonýr z dorážky navýšil náskok Barcelony.

Závěr poločasu byl ale hektický. Na 2:1 snížil San Sebastian se štěstím poté, co Martínez nastřelil míč do barcelonského stopera Umtitiho a od něj se míč odrazil do branky. Vzápětí vrátil domácím dvoubrankový náskok Alcácer, avšak na 3:2 ihned snížil po zaváhání obrany katalánského klubu Prieto.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30. Ferreira-Carrasco, 47. Ferreira-Carrasco, 61. Luís Hosté: Sestavy Domácí: Oblak – Torres Juanfran, Godín, Lucas Hernández, Luís (67. Savić) – Ferreira-Carrasco, J. Giménez, Partey, Gaitán (76. Cerci) – F. Torres (72. Tiago), Á. Correa. Hosté: Sirigu – Berenguer, D. García, Oier, Fuentes, C. Clerc (57. Buñuel) – Olavide (57. De las Cuevas), Čaušić, Fausto (77. R. Torres) – León, Kodro. Náhradníci Domácí: Tiago, Griezmann, Saúl, Cerci, Savić, Moreira, Bare Hosté: Riera, Torres, Pérez, De las Cuevas, Vujadinović, Mérida, Buñuel Karty Domácí: J. Giménez Hosté: Kodro, Oier, De las Cuevas, Fuentes Rozhodčí Melero – Torre, J. Martínez Stadion Vicente Calderóna, Madrid

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 7. San José, 10. Muniain, 18. Aduriz, 58. Muniain, 60. Aduriz Hosté: 12. Bigas Sestavy Domácí: Arrizabalaga – de Marcos, Yeray, Laporte, Balenziaga (53. Lekue) – San José (76. Etxebarria), Iturraspe – I. Williams (79. Susaeta), Raúl García, Muniain – Aduriz. Hosté: Lizoain – Michel, Lemos (46. David García), Bigas, D. Castellano – V. Gómez, Mesa, Viera (72. Halilović) – Tana, Livaja, Mateo (64. Momo). Náhradníci Domácí: Iraizoz, Bóveda, Etxebarria, Susaeta, Lekue, Sabin, Rico Hosté: Montoro, Momo, García, Varas, Halilović, Expósito, Lopes Karty Domácí: San José Hosté: Viera Rozhodčí Stadion San Mamés Barria, Bilbao

720p 480p 360p 240p REKLAMA Athletic Bilbao – Las Palmas: Bleskový úder! San José po rohovém kopu otevřel skóre, 1:0 • VIDEO La Liga

720p 480p 360p 240p REKLAMA Athletic Bilbao – Las Palmas: To je nástup! Muniain parádní střelou z přímého kopu zvýšil už na 2:0 • VIDEO La Liga

720p 480p 360p 240p REKLAMA Athletic Bilbao – Las Palmas: Hosté rychle odpovídají. Bigas krásnou hlavičkou snižuje na 1:2! • VIDEO La Liga

720p 480p 360p 240p REKLAMA Athletic Bilbao – Las Palmas: Přestřelka pokračuje! Aduriz přetavil Williamsovu přihrávku na gól, 3:1 • VIDEO La Liga

720p 480p 360p 240p REKLAMA Athletic Bilbao – Las Palmas: Muniain se dočkal! Jeho prudká rána navýšila vedení Bilbaa, 4:1 • VIDEO La Liga

720p 480p 360p 240p REKLAMA Athletic Bilbao – Las Palmas: Pátá! San José našel Adurizeovi, který druhým gólem zvýšil na 5:1 • VIDEO La Liga