Barcelona to vzdala! Neymara v El Clásiku nenasadí, hrozila i kontumace

Dlouho Barcelona hledala cestu, jak nasadit potrestaného Neymara v dnešním El Clásiku. Na první pohled jasný případ byl pořádně zamotaný. Katalánský klub totiž věřil, že našel kličku, aby mohl Brazilec hrát. Ovšem šéf španělského sportovního tribunálu Enrique Arnaldo Barcelonu varoval. V případě, že by Neymara skutečně na Santiago Bernabéu nasadila, mohly následovat tvrdé tresty včetně kontumace. Katalánský celek tak nakonec Neymara k zápasu nenominoval.

Neymar dostal červenou kartu po dvou žlutých na půdě Málagy. Protože ale ještě nezapomněl ironicky tleskat čtvrtému rozhodčímu a hlavní to uvedl do zápisu o utkání, dostal Brazilec k automatickému jednozápasovému trestu ještě stop na další dva.

S tím Barcelona od začátku nesouhlasila, proto se odvolala. Neuspěla, trest byl Neymarovi potvrzen. „Vyloučení chápal, proto není logické, aby čtvrtému rozhodčímu tleskal,“ tvrdil přesto katalánský klub. Situace nicméně vypadala jasně.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Připoutejte se, El Clásico je tady! Vyhraje bitvu gigantů Real Madrid nebo Barcelona? • VIDEO iSport TV

Barcelona si ale vymyslela plán. Podala totiž ještě stížnost ke španělskému sportovnímu tribunálu (TAD). Ovšem to až v pátek odpoledne po jeho pravidelném zasedání. Klub se ovšem hájí tím, že neporušil patnáctidenní lhůtu na podání protestu.

Sportovní tribunál si tedy naplánoval Neymarův případ k projednání na sobotu, ale dva jeho členové se nemohli zúčastnit a tak bylo zrušeno. Do El Clásika se už další nestihne. A tady začaly rozbroje.

Barcelona totiž tvrdila, že dokud TAD případ neprojedná, může Neymar hrát. Proto Brazilec odcestoval s týmem do Madridu a katalánský celek věřil, že bude moci být na půdě Realu dnes od 20:45 v základní sestavě.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Málaga - Barcelona: Neymar po souboji dostal druhou žlutou a dohrál • VIDEO La Liga

Jenže předseda TAD Enrique Arnaldo Barcelonu varoval. Podle něj Neymarův trest normálně platí. A pokud by ho Barcelona porušila, mohly by přijít tvrdé tresty. Ve hře by dokonce byla kontumace.

Není potřeba dodávat, že kontumace El Clásika by byla prvotřídním skandálem. Barcelona se tak rozhodla, že něco takového riskovat nebude. Neymar nebyl zařazen do nominace a dnes ho tak na trávníku určitě neuvidíme.

I přesto se máme na co těšit! Slavné El Clásico sledujte od 20:45 ONLINE ZDE>>>

720p 480p 360p 240p <p>Brazilec Neymar při překvapivé prohře Barcelony v Málaze (0:2) oslabil svůj tým vyloučením po druhé žluté kartě. První žlutou kartu navíc dostal za pořádnou hloupost - zavazoval si totiž tkaničku a bránil tak rozehrání přímého kopu...</p> REKLAMA Málaga - Barcelona: Ďábelská žlutá pro Neymara! Sudí si ho vychutnal kvůli tkaničce • VIDEO La Liga

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kdo vyhraje El Clásico? Redaktoři deníku Sport favorizují Real • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Redaktoři deníku Sport k El Clásiku: Bude mít navrch Real, nebo Barcelona? • VIDEO iSport TV