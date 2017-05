"Nový Neymar" do Realu? Talent ještě nehrál za áčko a už stojí miliardu

Když se britští reportéři ptali Pepa Guardioly, jak dokázal koupit mladého kanonýra Gabriela Jesuse tak levně, mnohým to vykouzlilo úsměv na tváři. Dvacetiletý rodák ze Sao Paula rozhodně nepřišel za dobré slovo, Manchester City za něj dal 27 milionů liber (850 milionů korun). To už ale měl za sebou několik zápasů i gólů mezi dospělými. To jeho krajan Vinicius Jr. se přesune do Realu Madrid za ještě vyšší částku, ačkoli zatím nastupoval jen v mládežnických kategoriích.

V akademii Flamenga, tradičního brazilského klubu z Rio de Janeira, udivoval už ve třinácti. Ptal se na něj Manchester United, slavný krajan Neymar se ho dokonce osobně snažil dotáhnout do Barcelony. K té má blízko i agentura Traffic, která šestnáctiletý supertalent zastupuje. Vinicius Jr. ale nakonec podepíše u největší konkurence. Real Madrid za něj vysázel 45 milionů eur, o celých 15 milionů víc, než je jeho výstupní klauzule, poté, co mladý Brazilec zazářil na mistrovství Jižní Ameriky do 17 let.

Tam se stal se sedmi brankami nejlepším střelcem, byl zvolen i nejlepším hráčem turnaje a dotáhl „kanárky“ k dvanáctému triumfu v této kategorii. Zaujal i parádními triky, hlavně když v souboji s Paraguayí předvedl nad hlavami protihráčů, lidově řečeno, tři žongly.

Vinicius Jr. se přesune se na San Bernabeu příští léto, až dovrší 18 let, na jeho navíc kontu přistane bonus ve výši osmi milionů eur (212 milionů korun). Teď se ale poprvé připravuje s A týmem Flamenga a čeká na svoji šanci mezi dospělými. A lidé z vedení týmu, ač plně vědomi jeho talentu, brzdí přehnané nadšení.

„Mezi mladými se mu dařilo velmi dobře, má ohromný potenciál. Ale bylo by hloupé říct, že 16letý kluk už je připravený na velký fotbal,“ řekl trenér Flamenga Zé Ricardo, bývalý profesionální futsalista.

Pomalejší přístup doporučuje i kouč brazilské sedmnáctky Carlos Amadeu. „Neměli bychom to přehánět. Je to dobrý kluk, ale má před sebou jistě mnoho chyb. Doufám, že s ním lidé budou trpěliví. Pokud zůstane soustředěný i přes všechnu tu slávu okolo něj, může to dotáhnout daleko,“ řekl trenér mládežnického výběru.

Jeden z nejdražších teenagerů v historii fotbalu se příští léto postaví na křižovatku, ze které může pokračovat jednou ze dvou cest. Buď z něj bude opravdu "nový Neymar," jak se mu přezdívá, a stane se hvězdou i mezi dospělými. Nebo se přidá do řady mladíků, kteří dojeli na přehnaná očekávání, jako krajan Victor Andrade nebo Američan Freddy Adu.