Liga mistrů, pak liga! Zidane zopakoval historii, hráči ho zlili na tiskovce

Klidně by si mohl do svého životopisu vepsat větu: Champions League vyhrávám v první sezoně, ligu až ve druhé. Dokázal to s Realem jako hráč v sezonách 2001/02, 2002/03, a o několik let později i jako trenér madridského týmu.

Zinédine Zidane stihl během 18 měsíců, co je ve funkci, dovést Real Madrid ke čtyřem trofejím. Postupně získal triumf v Champions League, Superpoháru UEFA, MS klubů a tou poslední je mistrovský titul v La Lize.

„Hlavním klíčem našeho úspěchu byla soudržnost. Byli jsme jednotní po celý rok a bylo jedno, jestli někdo hrál méně, či více,“ uvedl Zidane po posledním ligovém zápase.

Jindy s emocemi chladný trenér poslal fanouškům, kteří nemohli za týmem cestovat do Málagy, jasný vzkaz. „Až se vrátíme do Madridu, tak se rozjedou oslavy.“

Ty se rozjely už na stadionu La Rosaleda, kde se hráči okamžitě převlékli do bílých dresů se jmenovkami „Šampioni“ a číslem 33, které symbolizovalo počet vyhraných ligových titulů. Hráči navíc svého trenéra přepadli na pozápasové tiskové konferenci a postříkali ho šampaňským. Zidane ani chvíli neváhal, postavil se a začal s hloučkem poskakovat a zpívat pokřik „campeones“.

Remember Ancelotti after La Decima? They did it again 😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/95d49gCaTk — M•A•J (@UltraSuristic_) 21. května 2017

Zidane se stal teprve šestým bývalým hráčem Realu, který vyhrál La Ligu jako trenér. Před ním to dokázali pouze Bernd Schuster, Vicente del Bosque, Jorge Valdano, Luis Molowry a Miguel Muňoz. Jako hráč ji rodák z Marseille vyhrál v sezoně 2002/03, tedy rok po svém příchodu z Juventusu.

„To, jak vedl tým v této sezoně, rozhodlo o našem úspěchu. Mohu potvrdit, že má stoprocentní podporu Realu Madridu,“ uvedl sportovní ředitel klubu Emilio Butragueňo

Ze čtvrté trofeje se španělský klub může těšit 3. června, kdy Real čeká druhé finále Ligy mistrů v řadě. Soupeřem mu v Cardiffu bude italský šampion Juventus. A je dost možné, že do zápasu získá zajímavou posilu. Velšský křídelník Gareth Bale totiž po zápase v Málaze uvedl, že podřizuje vše tomu, aby byl na finále ve svém rodném městě připravený.