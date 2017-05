Hořké oslavy Realu: Kde je pohár? divily se hvězdy, Ronaldo nadával

Sudí naposledy foukl do píšťalky a už to jelo. Hráči skákali po radostí po hřišti, trenér Zidane byl vyhazován hloučkem do vzduchu, nechyběla trička s nápisem mistři a číslovkou 33. Jenže stále ještě fotbalistům Realu po triumfu ve španělské lize něco scházelo – mistrovská trofej.

Jako první se to začalo zdát divné Garethu Baleovi a Lukovi Modričovi.

„My chceme pohár? Kde je?“ ptal se chorvatský záložník klubového zaměstnance.

„Nedostaneme ho,“ reagoval funkcionář.

„Proč?“ divil se Bale.

"My fakt nedostaneme trofej? Jako proč?“ přidal se překvapený Modrič.

„V La Lize se předává až na začátku nové sezony. Teď ho nepotřebujeme, běžte slavit,“ reagoval činovník.

Luka Modric's reaction when he found out Real Madrid have to wait until next season to get the La Liga trophy...❌🏆😂pic.twitter.com/kmpa8b8Gnd — CaughtOffside (@caughtoffside) 23. května 2017

Velšskému fotbalistovi to nedalo a šel to říct Cristianovi Ronaldovi. „My prý dostaneme pohár až v příští sezoně,“ smál se Bale jakoby tomu stále nemohl uvěřit. Ronaldovi do smíchu už moc nebylo. „To je fakt ku*evskej vtip,“ utrousila portugalská hvězda.

Real si tak bude muset na předání trofeje počkat až do srpna, kdy se nový ročník La Ligy rozjede na novo. Převzetí by mělo proběhnout při prvním domácím utkání. Do té doby má tým k dispozici pouze zmenšenou repliku, se kterou byl i na madridské radnici.

