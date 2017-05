NEJ v La Lize: překvapil kanonýr od nováčka, zklamala nejhorší Valencia

La Liga poznala své šampiony, titul získal Real Madrid. Fanoušci viděli mnoho zajímavých momentů. Někteří hráči nečekaně vystřelili, jiní zase propadli. To platí i o týmech. Například Valencia zaznamenala nejhorší umístění za posledních 29 let. Naopak nováček Alavés La Ligu ozářil. Španělská soutěž, to je ale samozřejmě také vždy velký souboj Cristiana Ronalda a Lionela Messiho. Kdo byl lepší? Podívejte se.

Palec nahoru pro Alavés, dolů pro Valencii

Valencii se sezona brutálně nepovedla. Zakončila ji na 12. místě, to v moderní historii nepamatuje. Navíc střídala trenéry jako na běžícím páse. Špatná byla především v defenzivě, dostala 65 gólů. A to ještě může děkovat brankáři Alvesovi.

To Alavés, nováček soutěže, prožil naopak úžasnou sezonu. Skončil na 9. místě a navíc postoupil do finále domácího poháru, kde se utká s Barcelonou. Tu mimochodem dokázal v sezoně porazit přímo na Nou Campu.

Co se týče hráčů, hodně překvapil záložník Leganésu Alexander Szymanowski. Osmadvacetiletý Argentinec dal hned 8 gólů a přidal 2 asistence. Tím dotáhl nováčka k záchraně. To bývalý hráč Realu či PSG Jesé přišel do Las Palmas s velkou pompou, ale příliš to nepotvrdil. Navíc se týmu vůbec nedařilo.

Messi vs. Ronaldo

Souboj o korunu krále střelců La Ligy byl tentokrát nečekaně jednoznačný. Ovládl ho Lionel Messi (36 gólů), druhý byl Luis Suárez (29 gólů) a až na třetím místě skončil Cristiano Ronaldo (25 gólů).

Co se týče souboje Messiho a Ronalda, nemůžeme ale vše hodnotit jen góly. Ostatně byl to Portugalec, kdo mohl nakonec slavit titul, ke kterému v závěru hodně přispěl. Podívejte se na nejlepší akce a čísla obou hvězd.