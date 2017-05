Pozadí přestupu "nového Neymara". Barcelona nabídla víc, hráč vybral Real

Nad tou částkou se tají dech. Real Madrid zaplatí Flamengu 45 milionů eur, tedy 1,2 miliardy korun. Přestup proběhne až příští léto, když už Vinicius Junior bude plnoletý, v brazilském týmu pak ještě zůstane na rok na hostování, než se přesune na San Bernabeu.

Kvůli přestupu nejdražšího teenagera v historii fotbalu se ozvalo několik kritiků, kteří kroutí hlavou nad tím, že je někdo ochoten zaplatit takovou sumu za hráče, jenž se sotva zapracovává mezi dospělými. Viniciusův agent Frederico Pena je v rozhovoru pro Globo Esporte překvapil ještě víc, když odhalil, že ve hře byla ještě větší částka!

"Barcelona nabízela lukrativnější podmínky," odtajnil Pena. "Viniciusovi se ale víc líbil projekt Realu Madrid." Hráčův zástupce si navíc myslí, že kritika na adresu Realu je neoprávněná. "Všichni budou kritizovat Madrid za to, že šli do rizika. Mnozí ten přestup nazývají šíleným, ale Real nebyl jediný klub, který se toho šílenství účastnil a byl za Viniciusovy kvality ochoten zaplatit," dodává Pena.

Sám Vinicius Junior ovšem v rozhovoru pro Fox Sports řekl, že se o budoucnosti nerozhodoval sám. "Rozhodnutí bylo na mém agentovi, Flamengu a mých rodičích," přiznal šestnáctiletý supertalent. Ten se sice těší, až se postaví vedle Cristiana Ronalda či Garetha Balea, teď ale myslí hlavně na úspěchy v Brazílii.

"Jsem rád, že jsem dosáhl takového přestupu, ale teď mi záleží na tom, abych vyhrál mnoho pohárů s Flamengem. Až pak budu myslet na Real Madrid," ujasnil všem své priority. "Chci strávit rok nebo dva ve Flamengu, dospět a dorazit do Madridu s čistou hlavou."

Vinicius Junior zatím odehrál za A tým Flamenga jen osm minut, když naskočil jako náhradník v závěru zápasu s Atlétikem Mineiro. Klub z Ria ale bude chtít nejlepšího střelce jihoamerického šampionátu hráčů do 17 let brzy zapracovat mezi klíčové hráče. Na to, aby pomohl k titulu, na nějž rudo-černí čekají od roku 2009, už nemá moc času.