Otázky kolem Ronalda: Kdo by ho mohl koupit? Jak se zachová Real?

Hvězdný Cristiano Ronaldo údajně velmi vážně uvažuje o odchodu z Realu Madrid • FOTO: Reuters Stále se tomu nechce věřit, ve Španělsku ale mají jasno. Hvězdný Cristiano Ronaldo zcela vážně uvažuje o tom, že by opustil Real Madrid. Podle odvážnějších zdrojů už dokonce madridský klub požádal o uvolnění. Proč je vlastně Portugalec naštvaný? To není žádné tajemství - jde o obvinění z daňových úniků. A kdo by si případně mohl dovolit superhvězdu koupit? Podívejte se na nejdůležitější otázky kolem možného přestupu, který by byl nejspíš nejsledovanějším a nejprobíranějším v historii.

Proč chce odejít z Realu? Hvězdný Cristiano Ronaldo na tréninku portugalské reprezentace • Foto Reuters Podle španělského deníku Marca uvažuje Ronaldo o odchodu z Realu z více důvodů. Tím hlavním je pochopitelně aféra kolem údajně nezaplacených daní, která Portugalce hodně naštvala. Zároveň vyčítá klubu, že se za něj dostatečně nepostavil, přestože Real rychle vydal prohlášení, ve kterém zdůrazňuje k Ronaldovi absolutní důvěru. Ronaldo je rovněž unavený z tlaku, který na něj je ve Španělsku. Nedá se předpokládat, že by to jinde bylo jinak, ale Portugalec to hodně vyčítá španělským médiím. „Vůbec mě neznáte,“ prohlásil několikrát. A podle respektovaného deníku se mu rovněž nelíbí, jak byla jeho údajná vina podána. Cítí se dehonestovaný. 720p 360p REKLAMA Snová Ronaldova sezona! Vydělával nejvíc, vyhrál titul i Ligu mistrů • VIDEO iSport TV

Kam by mohl odejít? Mezi první gratulanty patřil také bývalý trenér Alex Ferguson • Foto ČTK/AP V tuto chvíli se s možným Ronaldovým přestupem skloňují dva kluby. Nepřekvapí, že jedním z nich je Manchester United, který Portugalec nikdy nepřestal milovat. Navíc je hodně vděčný Siru Alexu Fergusonovi. Fanoušci United by se zbláznili. Na druhou stranu, s trenérem José Mourinhem se v Realu nerozešli v dobrém. Druhým klubem, který by si mohl Ronalda dovolit a připadal by v úvahu, je PSG. Pařížský klub má dostatek financí a na hvězdném útočníkovi by byl ochotný postavit sestavu na mnoho let. Je ale otázkou, zda by Ronaldovi stačila francouzská liga. V podstatě nulová je šance, že by Portugalec zamířil do Číny. To jeho ambicím neodpovídá. 720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH finále Ligy mistrů: Juventus - Real Madrid 1:4. Ronaldo řádil, Mandžukič dal krásný gól • VIDEO O2 TV Sport

Kolik by stál? Cristiano Ronaldo • Foto Reuters Jedno je jasné, Ronaldo by se vrátil na trůn a stal by se nejdražším hráčem světa. A to jednoznačně. Ve Španělsku se spekuluje o částce až 180 milionů eur (4,7 mld. eur). Ano, zní to neuvěřitelně, ale při dnešních částkách, které létají v Anglii... Za samozřejmost se považuje, že by se Ronaldo stal v novém klubu nejlépe placeným hráčem světa. Na druhou stranu, jeho dresy by šly okamžitě na dračku. Umíte si představit to šílenství, kdyby Ronaldo přišel do United? 720p 480p 360p 240p <p>Podívejte se na TOP 5 nejhezčích branek, které v uplynulé sezoně vstřelil Cristiano Ronaldo ve španělské lize za Real Madrid, kterému výraznou měrou pomohl k titulu.</p> REKLAMA TOP 5 gólů od Ronalda v sezoně: Průniky i tvrdé hlavičky • VIDEO La Liga

Jak se zachová Real? Cristiano Ronaldo se stal králem finále Ligy mistrů • Foto Reuters Už teď prosakují zprávy o tom, že se Real Madrid snaží situaci co nejrychleji uklidnit. O Ronalda určitě nechce přijít, vždyť s ním relativně nedávno prodloužil smlouvu do roku 2021. A po snové sezoně, kterou má za sebou, ho konkurenci nechce pouštět. I bookmakeři v tuto chvíli favorizují možnost, že Ronaldo v Realu zůstane. Ostatně podobný poplach už se v minulosti několikrát spustil kolem Lionela Messiho. S největší pravděpodobností i Ronaldo zůstane věrný bílému dresu. Na druhou stranu, tohle už není jen nějaký výkřik. Real musí konat. 720p 480p 360p 240p REKLAMA Messi vs. Ronaldo = kličky, góly, penalty! Kdo zažil lepší sezonu? • VIDEO iSport TV