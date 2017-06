Bývalý boss Barcelony kritizuje vedení: Lžou a snaží se klub zničit!

Barcelonu miluje, byl v jejím čele, když získala šest trofejí za jedinou sezonu a prožívala nejlepší období. Se současným vedením je ale na nože. Bývalý prezident klubu Joan Laporta v rozhovoru pro The Guardian otevřeně zkritizoval současné poměry v katalánském celku, kterému nyní šéfuje Josep Maria Bartolomeu.

Laporta byl mužem číslo jedna u Blaugranas v letech 2003 a 2010. Právě pod jeho vedením se v Barceloně namíchal vítězný mix odchovanců jako Carles Puyol či Xavi se zahraničními hvězdami jako Deco nebo Ronaldinho, který v roce 2006 pozvedl nad hlavu trofej pro vítěze Ligy mistrů.

Mohli bychom namítat, že na hřišti to Kataláncům stále člape, Laporta má ale velký problém s tím, co se děje za oponou. Sandro Rosell, který jej nahradil, sedí ve vězení za praní špinavých peněz. Bartolomeu, původně Rosellův viceprezident, kývl na lukrativní smlouvu s katarskými aerolinkami, ačkoli ještě pod Laportovým vedením byly dresy čisté, bez sponzorů. Jedinou výjimkou byla nadace UNICEF, která ovšem za místo na hrudi barcelonských hvězd nic neplatila.

O tom, že Lionel Messi je vyšetřován pro daňové úniky a okolnosti přestupu Neymara dostaly k soudu rovnou celý klub ani nemluvě. Laporta proto cítí, že slavný klub ztrácí svou identitu. "Barcelona byla unesena, drží ji v zajetí lži a manipulace současného vedení. Požaduji, aby rezignovali," řekl 54letý funkcionář Guardianu.

Sám měl kvůli konfliktům se současnými šéfy Barcy oplétačky se zákonem, byl obviněn ze špatného řízení klubu a lidé kolem Bartolomeua se jej snažili soudní cestou donutit, aby doplatil domnělé ztráty ve výši 79 milionů eur. Soud ale uznal Laportovu nevinu.

"Nikdy nezapomenu, že se mě mí následovníci snažili zničit," zlobil se bývalý boss. "Zanechali jsme jim tu nejlepší Barcelonu v historii a oni se ji snaží zdemolovat. Jestli mají nějakou čest, tak rezignují," dodal.

Joan Laporta před dvěma lety prohrál přímý souboj s Bartolomeuem o post klubového prezidenta, v případě rezignace vedení by se ale o post znovu ucházel. "Problém je, že jejich mandát skončí v roce 2021. Kdyby odešli teď, šel bych do toho. Ale jestli budou ještě tři, čtyři roky pokračovat, tak si tím nejsem jistý," řekl v rozhovoru pro The Guardian.

"Chtěl bych tam kandidáta s čistou hlavou, člověka, kterému mohu věřit," prohlásil Laporta a jedním dechem dodal, že takovým člověkem by po skončení aktivní kariéry mohl být obránce Gerard Piqué.

"Pokud se naučí něco o vedení klubu, tak bych pro něj jistě volil, má dost schopností i charismatu na to, aby to zvládl. Nebo v budoucnu uvidíme Xaviho jako trenéra Barcelony a Pepa Guardiolu jako prezidenta. Proč ne?" věští katalánský právník. Rozhodně doufá, že změna v katalánském klubu je za dveřmi.