Ronaldo uklidnil Real: Zůstanu, ale nelíbí se mi, že mě mají za delikventa

Zdá se, že situace kolem Cristiana Ronalda se uklidňuje. Čtyřnásobný držitel Zlatého míče, obviněný ve Španělsku z krácení daní, měl kvůli tomu podle spekulací médií oznámit svou touhu odejít pryč z Realu Madrid. Tím se rozjel kolotoč spekulací - že by zamířil zpět do Manchesteru United? Nebo do bohatého PSG? Vše musel vyjasnit až sám portugalský kanonýr.