Hvězdě PSG brání jít do Barcelony. Je katarský vězeň, zlobí se boss

Marco Veratti chce do Barcelony, Barcelona chce Verattiho. Jenže má to háček - pařížské PSG, kde drobný záložník plní roli klíčového středového hráče, odmítá o jeho uvolnění slyšet. I přes naláhání zástupců samotného fotbalisty i katalánského klubu. "President PSG nám tvrdí, že není na prodej," zlobí se šéf Barcelony Josep Maria Bartomeu.

Veratti se dostává do ideálního fotbalového věku, v listopadu oslaví 25. narozeniny. Posledních pět let patří ke stěžejním postavám pařížského PSG, kde vládne uprostřed hřiště.

Po službách italského diblíka touží několik velkoklubů, jednoznačný zájem projevila Barcelona. Klub si dobře pamatuje, že neúnavný středopolař patřil ke klíčovým hráčům mužstva, které v prvním osmifinále Ligy mistrů zdemolovalo Barcelonu na domácím hřišti 4:0.

"My chceme Marka Verrattiho a on chce k nám," uvedl pro španělská média prezident Barcelony Josep Maria Bartomeu. "Víme, že tenhle hráč je pro Barcelonu jako dělaný. Jenže když zavoláme do PSG a mluvíme s jejich prezidentem, řekne nám, že není na prodej a ve smlouvě nemá výstupní klauzuli," mrzelo ho.

Svými výroky zřejmě chce dostat PSG pod tlak. Verratti prostřednictvím svých agentů požádal o přestup, jenže francouzský vicemistr nechce na odchod klíčového muže v žádném případě přistoupit.

A pokud si katarští šejkové postaví hlavu, Verratti nikam nepůjde - v Paříži totiž vlastní dlouhodobou smlouvu až do roku 2021. "El-Khelaifi (prezident PSG) mi řekl, že pokud prodá Verrattiho, v Dauhá (hlavní město Kataru) mu to nikdy neodpustí," uvedl Bartomeu.

Ve svých výrocích použil ještě tvrdší kalibr. "Marco Verratti je katarským vězněm," nebál se hlavní představitel Barcelony. "Do téhle chvíle jsme ani nezasedli k jednáním, i když si hráč přeje jít k nám."

Barcelona ale situaci nevzdává. Verratti, který už v PSG odkopal pět plnohodnotných sezon, by se do týmu ohromně hodil - rychlý, technicky zdatný, takticky vyspělý a stylově pasující do módu, který Barcelona v posledních letech preferuje. Do budoucna by mohl nahradit současného kapitána Andrése Iniestu.



"Kdyby měl Verratti ve smlouvě výstupní klauzuli, jsme ochotní se o ní bavit. Teď si ani nejsem jistý, jestli do konce přestupového období budeme schopni zahájit jednání," dodal Bartomeu.