Paulinho v Barceloně? Stadion zel prázdnotou, Brazilec zkazil nožičky

Jakoby kolem barcelonského svatostánku běhala černá kočka. Nejprve jednoznačná porážka 1:3 od Realu Madrid ve španělském Superpoháru, která následovala hned po odchodu hvězdného Neymara a pak ne úplně vydařené představení Paulinha - nejdražší letní posily katalánského klubu.

Když před více než čtyřmi lety přicházel Neymar do Barcelony, byl nejdražší letní akvizicí. Teď se do kádru pětinásobného vítěze Ligy mistrů stěhoval jiný Brazilec. V tomto přestupním období se Paulinho stal rovněž (zatím) nejdražší posilou.

Tady však veškeré spojitosti končí. Příchod tehdy jednadvacetiletého brazilského šikuly ze Santosu byl u barcelonských fanoušků dlouho očekávaný a chtěný. Také ho na Nou Camp přišlo přivítat více než 40 000 natěšených lidí.

VIDEO | Paulinhovi nevyšly na prezentaci nožičky

Paulinho showing you what €40 million buys you these days. pic.twitter.com/WovQ8Ekg2i