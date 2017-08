SPORT MAGAZÍN: Proč je slavná Barcelona v potížích? A zvládne to?

Zinedine Zidane se spokojeně usmál. Fanoušci v bílých dresech na tribunách stadionu Santiaga Bernabéu řvali nadšením jako tygři. Hvězdné komando Realu Madrid se pod nimi objímalo.

Výhra ve španělském Superpoháru, kterým na Pyrenejském poloostrově tradičně startuje nový fotbalový rok, vždycky potěší. Ale tohle nebylo obyčejné vítězství. To byla demonstrace síly a aktuální nadřazenosti nad Barcelonou!

„Poprvé za devět let, co jsem v áčku Barcelony, se cítím v porovnání s Realem Madrid méněcenný. Nejsme momentálně nejlepší, jako tým, ani klub. Musíme se zlepšit,“ hlesl Gerard Piqué, jeden ze symbolů novodobé barcelonské zlaté éry. „Potřebujeme posílit,“ připojil Sergio Busquets, druhý z opěrných pilířů Guardiolova a poté Enriqueho Dream Teamu.

Tahle slova se vysypala z obou v emocích. Ovšem rozhodně nejde o výstřely do tmy. Spíš se to jeví jako poplach před hrozícím výbuchem. Holá fakta to naznačují. „Barca“ je v nesnázích…



