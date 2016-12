Ronaldovi zkazil radost videorozhodčí. To není fotbal, zlobí se Real

Běžela 93. minuta semifinále MS klubů mezi Realem Madrid a Clubem Américou, když hvězdný Cristiano Ronaldo propálil brankáře a dal tak svůj 500. gól kariéry. Jeho radost ale brzy přerušil rozhodčí.

Hlavní sudí byl totiž poněkud zmatený. Gól nejdříve pro ofsajd neuznal, přestože ho asistent nesignalizoval. Nakonec ale přece jen branku potvrdil, video ukázalo, že Ronaldo si své postavení skvěle pohlídal, v ofsajdu nebyl.

„Videorozhodčí nefunguje!“ naštval se podle televizních záběrů Cristiano Ronaldo, kterému sudí a průtahy kolem jeho branky evidentně otrávili tradiční oslavu.

„Byly tam zmatky, více než minutu se nehrálo. Myslím, že by to mělo být jasnější. Nemůžeme kontrolovat, co FIFA dělá. Pokud to fotbal zlepší, tak to bude dobré. Musí to být ale jednoznačnější,“ doplnil trenér Realu Zinedine Zidane.

VIDEO | Ronaldův 500. gól kariéry provázely zmatky

To záložník Luka Modrič, který se stal mužem utkání, byl výrazně kritičtější. „S videorozhodčími nesouhlasím. Tohle není fotbal, nelíbí se mi to. Událost, které jsme byli svědky po Cristianově brance, by se už neměla opakovat. Kazí to radost z branky,“ tvrdil.

„Nelíbí se mi, že jsme skoro dvě minuty čekali a nehrálo se,“ přidal se záložník Realu Lucas Vázquez.

MS klubů je první velkou akcí, na které se videorozhodčí testuje. Jak rychle se případně rozšíří do dalších soutěží, je nyní ještě velkou otázkou. Jak se ale ukazuje, ne všichni jsou z této novinky nadšení.