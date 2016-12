Tévez nechtěl hrát pro peníze. Teď vydělá skoro tři miliony denně

Tady už zůstává rozum stát. To, co čínská Šanghaj Šen-chua vysází za Carlose Téveze, zatím jiný fotbalista nikdy nedostal. Dvouletá smlouva zajistí 32letému Argentinci příjem 19,5 milionu korun týdně. Drobný útočník se přitom v roce 2015 vrátil do mateřského klubu Boca Juniors. Není to tak dávno, kdy Tévez tvrdil, že kvůli vysokým sumám plynoucím do fotbalu s kariérou sekne.