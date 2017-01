V Číně už zakazují utrácet miliardy za posily. Nákup Kaliniče padl

Do téměř uzavřeného přestupu chorvatského záložníka Nikoly Kaliniče z Fiorentiny do Tchien-ťinu za 45 milionů eur (více než 1,2 miliardy korun) se na poslední chvíli vložila čínská vláda. Ta se obrátila na tamní kluby s doporučením, aby nekupovaly fotbalisty za každou cenu. Nyní není jasné, zda Fiorentina akceptuje sníženou nabídku Tchien-ťinu na jednu ze svých největších hvězd, která má s italským klubem smlouvu do roku 2019.