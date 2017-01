Ödegaard: Nelituju, že jsem šel do Realu. V kabině jsme byli jako rodina

Když v 16 letech přestoupil do Realu Madrid, bylo z toho pořádné haló. Za dva roky toho však v nabitém kádru po boku Cristiana Ronalda, Garetha Balea a dalších megastar mnoho nestihl. Zasáhl jen do dvou soutěžních zápasů prvního týmu, většinu času strávil devítinásobný norský reprezentant v béčku.

„Určitě toho nelituji, pracoval jsem se skvělými hráči a trenéry. Ale pro mladého hráče je těžké se v takové konkurenci prosadit. Jinak byly naše vztahy skvělé – v kabině jsme se chovali jako jedna velká rodina,“ odmítl dnes osmnáctiletý hráč, že by mu přestup do španělského velkoklubu uškodil.

Dopředu také vzkázal spoluhráčům a fanouškům, aby nebrali ohled na hvězdnou auru, která ho obklopuje. „Opravdu jsem obyčejný kluk, nedívejte se na mě jako na někoho zvláštního. Soustředím se hlavně na fotbal a ne na nic jiného.“

Trenér Heerenvenu Jurgen Streppel chce dát Ödegaardovi víc času na rozkoukání, postupně by na něm měla hra čtvrtého týmu nizozemské ligy stát. „Potřebuje víc prostoru, má potenciál nahrávat na góly a také je dávat.“

A co bude dál s Ödegaardem dál? V Heerenvenu by byli rádi, kdyby v jejich dresu zůstal do konce příští sezony, jak zní dohoda. Do Nizozemska posílají často na hostování perspektivní hráče především kluby z anglické Premier League, aby se víc otrkali a často se jim to vyplácí. Pomůže podobný tah také Realu?