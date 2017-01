Kloppoland! Společný chorál fanoušků Reds a BVB vyhrál cenu FIFA

Čtvrtfinále loňského ročníku Evropské ligy proti sobě postavilo dva kluby Jürgena Kloppa. Borussii Dortmund a nynějšího zaměstnavatele Liverpool. Obě strany charismatikého trenéra milují. K tomu navíc přičtěme atmosféru, která jak v Signal Iduna Parku, tak i na Anfield Road nahání husí kůži. Bitva hlasivek byla tím pádem na spadnutí.

Vše vyvrcholilo krátce před odvetou na Ostrovech. Klubovou hymnu Liverpoolu You´ll Never Walk Alone si totiž vzali za svou i hosté a bylo to slyšet. Hlasy rozeznělo 54,000 diváků a nejeden z nich dokonce uronil slzu.

Velké gesto navíc předvedl vestfálský klub při pondělním galavečeru FIFA ve švýcarském Curychu. Cenu totiž věnoval 96 obětem tragédie Hillsborough z 15.dubna 1989. Druhý vzájemný zápas se totiž odehrál den před 27. výročím od katastrofy.

Jedinečnému náboji utkání se poklonil i Jürgen Klopp. „Takovou atmosféru jsem nikdy nezažil. Byl to učebnicový příklad, jak dokáží fanoušci mohou ovlivnit zápas z tribuny a nakopnout svůj tým. Některé momenty z té noci nikdy nezapomenu a zpěv fanoušků je jedním z nejsilnějších zážitků,“ pochválil atmosféru v hledišti.

Islandské vylodění v Paříži

Druhé místo obsadili ve finálové trojici, kterou vybrala komise v čele s legendárním Gabrielem Batistutou a jedinečnou fotbalistkou Martou, islandští bojovníci a jejich invaze na tribunách na loňském EURO.

Do paměti se nejvíc vrylo čtvrtfinále proti domácí Francii. Více než 8% islandské populace se tísnilo na stadionu Saint-Denis v čele s prezidentem Gudni Jóhannessonem a věřilo v další postup. Francouzi však ukončili putování jasnou výhrou 5:2. Pohádka sice skončila, ale na Islanďany kvůli skvělým fanouškům nikdo jen tak nezapomene.

Hračkářství v hledišti

Na ligový mač holandské ligy mezi Feyenoordem a ADO Den Haag přinesli hostující přiznivci desítky až stovky plyšáků, které ve dvanácté minutě hodili do spodních řad pod nimi.

Obvykle se hází pyrotechnika, často létají zapalovače, kelímky s pivem a v nejhorším i vytrhané sedačky, ale tady bylo všechno jinak. Pod kotlem totiž seděly děti z blízké nemocnice a hračky „z nebe“ jim udělaly obrovskou radost. Aplaus si vysloužili od celého stadionu. Klobouk dolů.

FIFA plánuje zařadit ocenění pravidelně, následující rok bude opět z čeho vybírat.