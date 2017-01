TOP 10 nejdražších kádrů Evropy: Real vládne před United, Barcelona až osmá

Gonzálo Higuaín slaví gól do sítě AS

Gonzálo Higuaín slaví gól do sítě AS • Foto ČTK

Gonzálo Higuaín slaví gól do sítě AS • Foto ČTK

Italský gigant je jediným zástupcem Serie A v tomto žebříčku. "Stará dáma" má za sebou povedené letní přestupové okno, kdy za Paula Pogbu inkasovala rekordních 110 milionů eur (2,97 miliardy korun). Většinu peněz ale hned vložila do argentinského útočníka Gonzala Higuaína, kterého vyplatila z Neapole v přepočtu za necelých 2,5 miliardy korun. Tým Massimiliana Allegriho se nyní drží v čele italské ligy se čtyřbodovým náskokem na druhý AS Řím se zápasem k dobru. V současnosti se Juventus může pyšnit rekordem, když vyhrál 26 ligových utkání v řadě na domácím stadionu.

Také Německo má v žebříčku pouze jednoho zástupce, konkrétně nejlepší tým bundesligy za posledních několik let, Bayern Mnichov. Mužstvo trenéra Carla Ancelottiho již tradičně vede německou ligu, v právě probíhající sezoně to ale není s tak velkým náskokem, na jaký byli v Bavorsku zvyklí. Na senzačně hrající Lipsko má Bayern náskok tří bodů a to díky výhře v posledním podzimním kole právě nad nováčkem ligy. V klubu dávali obrovské naděje do nejlepšího mladíka EURA 2016 Renata Sanchese, za kterého zaplatili v přepočtu necelou jednu miliardu korun, devatenáctiletý záložník se ale zatím stále hledá.

6. Arsenal (11,6 miliard korun)

Mesut Özil a Alexis Sánchez. To jsou dvě největší hvězdy Londýňanů a patří také mezi nejdražší hráče klubu. "Kanonýři" zatím marně čekají na prodloužení smluv s jedním či druhým a fanoušci se tak právem obávají, zda jejich miláčci v létě neodejdou. Stejně tak dlouhé je jejich čekání na titul. Gunners se ho nedočkali už téměř 13 let a ani letos to nevypadá, že by se mělo něco měnit. Na vedoucí Chelsea ztrácí osm bodů. Nepomohly ani obrovské letní investice do Shkodrana Mustafiho nebo Granita Xhaky.

Radost v podání hráčů Arsenalu poté, co vstřelil Olivier Giroud gól. • Foto EPA