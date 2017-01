Dost utrácení! Čína omezí počet cizinců, chce pozvednout své hráče

Čínský fotbal se rozhodl zpřísnit pravidla pro využívání hráčů ze zahraničí. Dosud každý klub mohl do utkání nasadit pět cizinců, od nové sezony to budou jen tři. Tamní svaz tak chce bojovat s "nesmyslným" utrácením klubů, které přeplácejí hráče z Evropy. Obává se aby kluby nerezignovaly na výchovu vlastních hráčů.

"Zabývali jsme se nedávnými nesmyslnými investicemi do zahraničních hráčů a jejich platů a musíme na to reagovat," uvedl čínský svaz v prohlášení.

Kluby sice budou moci mít na soupisce pět cizinců, ale do hry mohou poslat jen tři a čtvrtého až při střídání. V nových předpisech má být i to, že každý tým musí mít v kádru dva čínské hráče do 23 let a z toho jednoho na hřišti. Uvažuje se i o zavedení platových stropů.

Čínské kluby přes zimu utratily už 300 milionů dolarů (asi 7,6 miliardy korun) za hráče jako Carlos Tévez, Oscar, John Obi Michel, Axel Witsel či Ezequiel Lavezzi. Už dříve do čínské Super ligy zamířili Hulk, Ramires, Alex Teixeira, Paulinho či Jackson Martínez. Z Téveze se po přestupu do Šanghaj Šen-chua stal nejlépe placený hráč světa, týdně si má vydělat téměř 20 milionů korun.

Svaz brání své talenty i kvůli tomu, že si dal za dlouhodobý cíl pozvednout čínský fotbal natolik, aby v roce 2050 měl tým schopný vyhrát mistrovství světa.

