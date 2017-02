Pospíšil pryč z Jablonce? Stojí o něj lídr ligy, píší v Polsku

Podle informací polského serveru Przeglad Sportowy je lídr polské Ekstraklasy s Pospíšilem v kontaktu. Dvakrát mu volal sám šéf klubu, bývalý fotbalista Cezary Kulesza. Hráč prý do klubu chce, přestupu tak už brání jediná věc - přestupová částka.

Jablonec má po Jagellonii požadovat půl milionu eur, tedy zhruba 13,5 milionu korun. Takovou částku považuje klub ze severovýchodního města Bialystok za příliš vysokou, vzhledem k tomu, že záložníkovi v létě končí smlouva.

Podle polského webu existuje i možnost, že by Martin Pospíšil do Jagellonie odešel až po vypršení svého kontraktu. Tým, který minulou sezonu zakončil na jedenáctém místě, údajně kroužil i kolem Pospíšilova spoluhráče Martina Doležala, kterému taktéž končila smlouva. Zájem ale opadl ve chvíli, kdy jablonecký útočník prodloužil do léta 2019.

Jablonecký klub se momentálně na jarní část sezony připravuje v Portugalsku a zájem o olomouckého odchovance nechtěl komentovat.