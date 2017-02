Otřesný Tévezův start: Vyřadil ho tým, který dohromady bere méně než on

Pokud si Carlos Tévez myslel, že bude jednoduché kopat do balonu na čínském trávníku poté, co se stal nejlépe placeným hráčem světa, šeredně se mýlil. Bývalý hráč West Hamu nebo obou Manchesterů začal svou asijskou pouť nejhůř, jak jen mohl. Na první zápas v šanghajské Šenhue bude chtít určitě rychle zapomenout.

Tévezovi a spol. se nepodařilo splnit základní cíl vedení klubu – postoupit do hlavní fáze asijské Ligy mistrů. Nabitá Šanghaj v čele s argentinským útočníkem nebo Obafemi Martinsem, kterému v čínské metropoli také vyplácejí miliony liber, selhala v posledním předkole prestižní soutěže. Kvůli brzkému vyřazení po prohře 0:2 s australským Brisbane se stala prvním čínským týmem po 14 letech, kterému se nepodařilo postoupit do základní části.

Výsledek zápasu je mimořádně nepříjemný také pro nového trenéra klubu Gustava Poyeta, který před duelem s Brisbane dostal jasné pokyny – povinná výhra, postup do skupiny Ligy mistrů a přímá kvalifikace do této soutěže v příští sezoně. Hned u prvního bodu si bývalý kouč Sunderlandu může udělat křížek.

K naplnění cílů mu nepomohla ani největší hvězda týmu Carlos Tévez. V zápase ho zastínili Brandon Borrello a Tommy Oar z Brisbane, kteří góly rozhodli o postupu vedoucího týmu australské A-ligy.

Střelec druhé branky si po souboji se Šanghají nemohl vynachválit postup do Ligy mistrů. „Sice nám přidělali několik problémů, ale tento výsledek vychází hlavně z toho, že jsme hráli dobře jako kolektiv. Nemáme žádnou hvězdu, ale hrajeme skvěle jako tým,“ rýpl si Oar do hvězd čínského mužstva.

Pozadu nezůstal ani oficiální účet klubu. Po konečném hvizdu zápasu si na svém Twitteru udělal legraci z nejlépe placeného hráče v historii fotbalu a napsal: „Carlos kdo? Prvotřídní výkon potvrzuje naši kvalifikaci do AFC Champions League.“

FULL TIME | Carlos Who? A world-class performance confirms our qualification for @TheAFCCL! #FEELTHEROAR #AFC2017 pic.twitter.com/soJ3ka0QOZ