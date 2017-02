Hvězdy na šikmé ploše! Líný Mahrez, otazník je u Özila i Götzeho

„Chci, aby zůstal, ale stát se může všechno,“ nepopřel spekulace o Agüerově odchodu trenér „Citizens“ Pep Guardiola. Argentinec není ve svých 28 letech ve fázi, kdy by se smířil se sekundární rolí. Zájem by o něj byl určitě velký. Obdivem k Agüerovi se netají například prezident Realu Madrid Florentino Pérez.

Útočník, 28 let Klub: Manchester City

A hlavně, německý reprezentant dělá Arsénu Wengerovi starosti v nejtěžších zápasech. Tam se totiž často projevuje jeho malá ochota bránit. Proto francouzský kouč uvažuje, že Özila nepostaví do zápasu s Bayernem Mnichov.

Fanoušci Arsenalu ho milují, v minulé sezoně Premier League zaznamenal luxusních 19 asistencí. Jenže v aktuálním ročníku už to zdaleka tak slavné není. Özil má v tuto chvíli v Premier League na svém kontě 5 branek a 4 asistence. Arsenal od něj očekává víc.

Záložník, 28 let Klub: Arsenal

Götze zasáhl v této sezoně pouze do jedenácti zápasů bundesligy, devětkrát byl v základní sestavě. Na svém kontě má jen jeden gól a jednu asistenci. Restart jeho uvadající kariéry se tak vůbec nedaří a je možné, že působiště zase změní.

Jeho návrat z Bayernu do Dortmundu vyvolal velké vášně a fanoušci Borussie se shodovali v tom, že se jim Götze musí „omluvit“ dobrými výkony. Jenže to se zatím vůbec nedaří. Německý záložník prožívá i vinou zranění další špatnou sezonu.

Záložník, 24 let Klub: Borussia Dortmund

Zpět k Mahrezovi. Ten byl po minulé sezoně vyhlášen nejlepším hráčem Premier League, v aktuálním ročníku není ale ani stínem toho šikuly, kterého se bály všechny obrany. Alžířan zaznamenal v anglické lize zatím jen 3 góly a 2 asistence. A co hůř, je mu vyčítána malá snaha. „Na hřišti je teď hodně líný,“ rýpl si do Mahreze televizní expert Martin Keown.

Výkony Riyada Mahreze jsou zosobněním celého Leicesteru. Podobně je na tom další útočná kometa minulé sezony Jamie Vardy. „Liškám“ to v aktuální sezoně vůbec nejde a už je jasné, že je po mistrovském titulu čeká boj o záchranu.

Záložník, 25 let Klub: Leicester

Cesc Fábregas

Záložník, 29 let

Klub: Chelsea

Proč je na šikmé ploše: Ve stínu ostatních, nehodí se do stylu hry

Cesc Fábregas • Foto Reuters

Od začátku sezony dostává Fábregas šance spíše sporadicky. Trenér Antonio Conte sází zatím úspěšně na jiné koně a nezdá se, že by se to mělo měnit. Španělský záložník je sice hodně kreativní, ale do stylu náročného trenéra se vůbec nehodí.

Conte totiž potřebuje mít ve středu zálohy hráče, kteří jsou schopni obsáhnout velký prostor a dokážou efektivně bránit. A to určitě není Fábregasův styl. Proto se na hřiště dostává spíše z lavičky, někdy ani to ne. Zdá se skoro jasné, že v léte přestoupí jinam.